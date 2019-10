Vali Akbıyık: “Hakkari’de hayat daha güzel olacak”

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, vatandaşlarla birlikte çalışacaklarını ve Hakkari'de hayatın daha güzel olacağını söyledi.

Tutuklanan HDP'li Belediye Başkanı Cihan Karaman'ın yerine belediye başkan vekili olarak atanan Hakkari Valisi İdris Akbıyık, gazetecilerle bir araya geldi. Belediye binasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali İdris Akbıyık, dün itibari ile "terör örgütü üyesi olmak, terör örgütü propagandası yapmak, devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçlarında yürütülen adli ve idari soruşturmalar kapsamında Hakkari ve Yüksekova belediye başkanlarının İçişleri Başkanlığı tarafından görevlerinden uzaklaştırıldığını hatırlattı. Vali Akbıyık, "Tutuklanan belediye başkanlarının yerine İçişleri Bakanlığımız tarafından Hakkari Valisi olarak Hakkari Belediye Başkanlığına, Hakkari Valiliği tarafından da Yüksekova Kaymakamı Yüksekova Belediye Başkanlığına atanmıştır. Hakkari Belediyesinin imkanlarını, yine Hakkari halkına kullandıracağız. Şeffaf bir yönetim sergileyeceğiz, herkese eşit mesafede davranacağız. Burada Hakkari halkı ile birlikte el ele verip, bu kente hizmet edeceğiz. Hakkari Belediyesinin bütün kadroları, imkanları her düzeyde bütçesi, kaynakları artık Hakkarililerin emrindedir. Gecikmeden, ötelemeden, ertelemeden her meselesini bizim meselemiz yapacağız" dedi.

"Belediyelerin temel fonksiyonu, millete hizmet etmektir"

Belediyelerin temel fonksiyonunun millete hizmet etmek olduğunu ifade eden Vali Akbıyık, "Orada yaşayan insanların mahalli müşterek ihtiyaçlarını en hızlı şekilde karşılamaktır. Tahsis edilen tüm kaynakların milletin yaşam kalitesini arttırmak, eğitim, kültür, sağlık, spor ve sanat alanlarında kenti iddialı bir yere taşımak için kullanılması gerekmektedir. Bu perspektifte şüphesiz ki halka hizmet için var olan, her türlü kaynağını son kuruşunu da milletine hizmet için harcamak zorunda olan belediyemizin kaynakları hiçbir şekilde terör örgütlerine, işbirlikçilerine peşkeş çekilmeyecek. Bu konuda her türlü tedbir alınacaktır. Bugünden başlayarak Hakkari'nin her köşesine, kişisine ve meselesine bu sorumluluk ve anlayışla bütün çalışanlarımızla Hakkari halkının da desteğiyle hizmet götürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"Hakkari'mize sahip çıkma vaktidir"

Terör örgütüyle ilişkili olmayan, işine, devletine bağlı ve vatandaşına hizmet amaçlı her personelle hizmet vermeye devam edeceklerini belirten Vali Akbıyık, "Onların aşına, ekmeğine karışmadan çalışacağız. Terör örgütü ile ilişkili olanların gereğini hem hukuki hem idari anlamda yapacağız. Bu doğrultuda uzun yıllar terör örgütünün ihaneti ile ertelenen ve geciken bütün hizmetler, başta Cumhurbaşkanımızın ve her düzeyde görevlilerimizin katkı ve desteği ile hayata geçirilecektir. Biz bu sürede Hakkari'nin emrinde olacağız. Hakkari'ye hizmet etmenin şeref ve onuru içinde olacağız. Millete hizmet için bütün arkadaşlarımızla 24 saat esasına bağlı olarak çalışma sergileyeceğiz. Şüphesiz ki bu hizmetimiz bütün vatandaşlarımızı ayrım yapmaksızın kucaklayıcı, her birisinin bir kıymet olduğunu bilerek gerçekleştirilecektir. Hakkari'mizin huzur ve güven şehri olarak istikrarlı bir şekilde yaşayan her bireyinin başta güvenliği, sosyal anlamda kalkınmasını sağlayacak yerel yönetim anlayışının hayata geçirilmesine çalışılacaktır. Cumhuriyetimizin 96. yılını kutlayacağımız şu günlerde, cumhuriyetimize sahip çıkma, tek yürek, tek millet olma vaktidir. Hakkari'mize sahip çıkma vaktidir. Vakit şer odaklarının heveslerini bir kez daha kursaklarında bırakma vaktidir. Birlik ve beraberliğimize en güçlü şekilde sahip çıkma vaktidir. Son olarak şunu belirtmek istiyorum. "Hakkari de 1 yıldır hayat var" diyoruz. Bundan sonra Hakkari'de hayat daha güzel olacaktır" şeklinde konuştu.

