Vali Akbıyık, karla mücadele ekibiyle bir araya geldi

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, başarılı çalışmaları ile gündeme gelen İl Özel İdaresi karla mücadele ekibi ile yemekte bir araya geldi.

Valilik tarafından bir lokantada düzenlenen yemeğe Vali İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, Vali Yardımcısı İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Duruk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, Yol İş Sendikası İşyeri Baş temsilcisi, Nazif İlçin, Yol İş Sendikası 2 nolu Şube Eğitim Sekreteri Hüsnü Şimşek, Türk İş Hakkari İl Temsilcisi Murat Çatal, Yol İşyeri Temsilcisi Recep Orhan ile karla mücadele ekibi katıldı.

Vali Yardımcısı İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Duruk, il özel idaresi karla mücadele ekibi çetin kış şartlarında canla başla 2 bin 400 karelik yol ağında çalıştıklarını belirterek, bu çalışmaların maliyetinin ise 6 buçuk milyon TL olduğunu söyledi. Duruk, "Ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışarak karla mücadelede büyük bir başarıya imza attılar. Hiçbir vatandaşımızın mağdur etmeyen arkadaşlarımız kapalı köy ve mezra yolu bırakmayarak güzel bir çalışma örneği gösterdiler. Özel idare olarak şahsım olarak sayın valim bize verdiğiniz desteklerden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

"Halkın huzur ve güveni için çalışıyoruz"

Vali İdris Akbıyık ise, canla başla çalışan karla mücadele ekibi ile beraber olmaktan çok mutlu olduğunu söyledi. Vali Akbıyık, "İl Genel Sekreterimiz Vali Yardımcısı Mustafa Duruk'un denetiminde sizlerle beraber ve Hakkari halkı ile beraber, Hakkari halkının mutluluğu için daha iyi karla mücadelede, projelerde ve gelişmelerden faydalanması için hep beraber gayret ediyoruz. Bu kış malumunuz çok sert geçti ve halen kışın ortasındayız. Ama burada sıcak bir ortam var. Canla başla çalışmalarınız devletimizi milletimizi ziyadesiyle mutlu etmiştir. 3 aydır bu çalışmaları yapıyoruz Allah'a çok şükür yolla ilgili suyla ilgili bizleri üzecek canımızı sıkacak bir durum olmadı. Her türlü karla mücadelede hepiniz gece gündüz demeden koştunuz. Hakkari halkı adına hepinize teşekkür eder Hakkari halkı adını size tebrik ediyorum. Karla mücadelede karayolları ve belediye de çok iyi çalışıyor bunları da unutmayalım onlarda canla başla çalışıyor. Yine bizim il özel idaresi ekipleri yeri geliyor belediye ağında yeri geliyor karayolları ağında da çalışıyor. Hepimizin amacı birlik ve beraberlik içerisinde Hakkari insanını Hakkari halkını memnun etmektir. Bu arada valilik, devlet olarak şu iş şu kurumun ve ya şu kesimin olarak düşünmüyoruz. Sizlerin huzur ve mutluluğu için ne gerekiyorsa hangi kurum olursa olsun devletin tüm imkanlarını seferber etmeye çalışıyoruz. İnşallah bu hizmetler artarak devam edecek Hakkari'mizde huzur, güven işbirliği kardeşlik devam edecek. 112 ekipleri jandarma ekiplerimiz, polisimiz, askerimiz ve güvenlik korucularımız hepimiz Hakkari halkının huzuru güveni için gece gündüz demeden her türlü riski gözü alarak seve seve çalışıyorlar" dedi.

Kaynak: İHA