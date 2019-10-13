Vali Akbıyık, kız yurdu tadilatını denetledi

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Hakkâri Valiliği ve Hakkari Üniversitesinin tadilatını üstlendiği kız öğrenci yurdu olarak kullanıma açılacak olan Hacı Gür Camii Yurdunda denetlemelerde bulundu.

Hakkari'ye gelen öğrenci sayısında büyük artış olduğunu belirten Vali Akbıyık, çalışmalar hakkında bilgi alarak yurt binasını inceledi.

İl Müftüsü Furkan Gürbüz, tadilat ve çalışmaların bitmesinin ardından 39 kişilik kapasitenin 55 kişilik olacağını belirtti.

İncelemelerde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Müftüsü Furkan Gürbüz, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nurettin Fırat hazır bulundu.

Kaynak: İHA