Vali Akbıyık şehit, Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz ailesinin iftar sofrasına konuk oldu

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Pençe Kilit Operasyonunda şehit olan Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz ailesinin iftar sofrasına konuk oldu.

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Vali Akbıyık şehit, Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz ailesinin iftar sofrasına konuk oldu

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Pençe Kilit Operasyonunda şehit olan Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz ailesinin iftar sofrasına konuk oldu.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Pençe Kilit Operasyonunda şehit olan Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz ailesinin iftar sofrasına konuk oldu.

Vali Akbıyık şehit, Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz ailesinin iftar sofrasına konuk oldu

VALİ İDRİS AKBIYIK RAMAZAN AYINDA FARKLI ORTAMLARDA İFTAR AÇMAYA DEVAM EDİYOR

Ramazan ayında farklı ortamlarda iftar açarak vatandaşlarla bir araya gelmeye özen gösteren Vali İdris Akbıyık, bu akşam da Nedim Korkmaz ailesinin iftar sofrasına konuk oldu. Vali Akbıyık, şehidin ailesiyle sohbet ederek sorun ve taleplerini dinledi. Vali Akbıyık'a İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, eşlik etti. Vali Akbıyık ve beraberindekiler şehidin babası Ramazan Korkmaz, kanaat önderi Hasan Özdemir ve şehit yakınları tarafında karşılandı.

KAYNAK: İHA

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