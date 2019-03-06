Vali Akbıyık: “Tek kurtuluşumuz okumaktır”

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Hakkari'nin ve Türkiye'nin kurtuluşunun eğitimde olduğunu dile getirerek, "Kitap insan kadar, insan kitap kadar kıymetlidir" dedi.

Çukurca'da Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında hayata geçirilen ve gelen misafirlerin çay ve kahvesini içebileceği, kitaplarını okuyabileceği ve öğrencilerin ders çalışmasına imkan veren "Köyümden Dünyaya Açılan Kapı Kafe Kütüphanem" projesi kapsamında ilçe merkezi ve köylerde oluşturulan 8 tane kafe kütüphanenin açılışı; Vali İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı Mustafa Duruk, Çukurca Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla yapıldı. Açılışta bir konuşma yapan Vali Akbıyık, Hakkari'nin ve Türkiye'nin de kurtuluşunun eğitimde olduğunu dile getirdi. Vali Akbıyık, "Geldiğimiz günden beri birinci meselemiz eğitim ve kitap diyoruz. Bunun için birçok projemiz var. En son projemiz, "Bir Kitap Bir İnsan'dır. Herkes bir kitap okuyacak, bir kişiye okutacak. Kitap insan kadar, insan kitap kadar kıymetlidir. Bu çerçevede SODES kapsamında Çukurca Belediyesi işbirliği ile yapılan kafe kütüphaneler, köydeki çocuklarımızın eğitimi açısından önemlidir. Ben başta İlçe Kaymakamımız Temel Ayca başta olmak üzere emeği geçen bütün milli eğitim camiasına, muhtarımıza teşekkür eder, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Daha sonra Gündeş köyü Ormanlı mezrasındaki Şehit Asteğmen Muzzafer Ateş İlkokulu, Güzeldere Mezrası İlkokulu, Gündeş Köyü Şehit Polis Murat Yatarkalkmaz İlkokulunu ziyaret eden ve bu okullarda da kurulan kitap kafelerin açılışını yapan Vali Akbıyık, çocuklarla satranç oynayıp, kitap ve oyuncak hediye etti.

Vatandaşlarla da bir araya gelen Vali Akbıyık, halkın sorun ve taleplerini dinledi.

Kaynak: İHA