Vali Akbıyık, Türk bayraklarıyla karşılandı

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Durankaya beldesinde Türk bayraklarıyla coşkulu bir şekilde karşılandı.

Vali İdris Akbıyık, beraberindeki Vali Yardımcısı Mustafa Duruk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ile Durankaya beldesini ziyaret etti. Vali Akbıyık ve beraberindekiler, Slehi aşireti lideri ve Durankaya Belediye Başkanı Fatih Keskin ve belde sakinleri tarafından karşılandı. İlk olarak Durankaya Jandarma Karakolunu ziyaret eden Vali Akbıyık ve beraberindekiler, burada görevli komutanlardan bölge ile ilgili bilgi aldı.

Ardından Şehit Teğmen Abdülselam Özatak'ın ailesini ziyaret eden Vali Akbıyık, şehit ailesinin sorun ve taleplerini dinledi. Şehit Teğmen Abdülselam Özatak Lisesi ve Durankaya Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulunu ziyaret eden Vali Akbıyık, sınıfları dolaşarak öğrencilerle bir araya geldi.

"Bir Kitap Bir İnsan" projesini Durankaya beldesinde de başlattıklarını ifade eden Vali Akbıyık, öğrencilerden çok kitap okuyup çok soru çözmelerini isteyerek, kendilerine kitap hediye etti.

Okulda görevli öğretmenlerle de bir araya gelerek bir toplantı gerçekleştiren Vali Akbıyık, daha sonra Durankaya Belediyesini ziyaret ederek Sılehi aşireti lideri ve Durankaya Belde Belediye Başkanı Fatih Keskin'den beldedeki hizmetler hakkında bilgi aldı.

Ardından Durankaya konuk evine geçen Vali Akbıyık, burada vatandaşlar ve öğrenciler tarafından çiçek ve Türk bayrakları ile karşılandı. Vatandaşlarla bir araya gelen Vali Akbıyık, onların sorun ve taleplerini dinledi.

Durankaya beldesinin Derebaşı Mahallesi İlkokulunu ziyaret eden Vali İdris Akbıyık, burada da köy sakinleri ve öğrenciler tarafından Türk bayrakları ve büyük bir coşkuyla karşılandı. Vali Akbıyık, kendisini coşku ile karşılayan öğrencilerle yakından ilgilenerek onlara boyama kitabı hediye etti.

Durankaya beldesinin Bağlarbaşı Mahallesi Muhtarı Mehmet Yaşar'ın evine konuk olan Vali Akbıyık, burada bir araya geldiği belde sakinleri ile bir süre sohbet etti. Buradaki cami inşaatında da inceleme yapan Vali Akbıyık, ardından beldeden ayrıldı.

Slehi aşireti lideri ve Durankaya Belediye Başkanı Fatih Keskin, vali ve beraberindekilerin ziyaretinden duydukları memnuniyeti diye getirerek, kendilerine teşekkür etti.

Kaynak: İHA