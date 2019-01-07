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Vali Akbıyık, Yeni Köprü Karakolu'nu ziyaret etti

HAKKARI Valisi İdris Akbıyık, Jandarma Karakolu'nda görev yapan askerleri ziyaret edip, sohbet etti.

Vali Akbıyık, Yeni Köprü Karakolu'nu ziyaret etti

HAKKARI Valisi İdris Akbıyık, Jandarma Karakolu'nda görev yapan askerleri ziyaret edip, sohbet etti.

Vali Akbıyık, kent merkezine 40 kilometre uzaklıkta bulunan Yeniköprü Jandarma Karakolu'nu ziyaret etti. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk tarafından karşılanan Akbıyık, karakolda görev yapan askerlerle bir araya gelip sohbet etti.

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DHA

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