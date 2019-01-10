Vali Akbıyık’tan 10 Ocak Gazeteciler Günü mesajı

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Vali Akbıyık, yayımladığı mesajda, "Basın çalışanlarına, çeşitli haklar sağlayan 212 sayılı yasanın 10 Ocak 1961'de kabul edilmesiyle kutlanmaya başlanan Çalışan Gazeteciler Günü'nün 58. yıldönümünü kutluyoruz. Gazetecilik; fedakârlık ve sorumluluk isteyen zor şartlarda icra edilen önemli bir meslektir. Kamu yararına hizmet yapmakta olan gazeteci arkadaşlarımız, ilimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine ve kalkınmasına önemli katkılar sağlamaktadır. Ülkemizin geleceği ve milletimizin menfaatleri doğrultusunda ilkeli, doğru ve tarafsız bir şekilde çalışarak halkın haber alma hakkını sağlayan ve toplumun genel talep ve görüşlerini kamuoyuna yansıtma görevini üstlenen basın mensuplarımız, milletin duygularına tercüman olarak M. Kemal Atatürk'ün dediği gibi bu milletin müşterek sesi olmaya devam etmektedir. Demokrasinin temel taşlarından olan basın; düşünce, anlatım ve haber alma özgürlüğünün en etkili aracıdır. Bu anlamda kurumlarla bireyler arasında veri akışını sağlayarak demokrasinin korunması için önemli bir görev üstlenmektedir. Ülkemizde ve dünyada yaşanan gelişmeler konusundaki bilgilere zor şartlar altında dahi olsa bizlere ulaştıran ve görevlerini büyük bir emek ve hassasiyetle yerine getiren basın mensuplarımızın çalışmaları takdire şayandır. Bu duygu ve düşüncelerle; mesai mefhumu gözetmeksizin görevlerini yerine getirerek kamuoyunun doğru ve tarafsız olarak bilgilendirilmesinde önemli rol oynayan, ilimizin sosyal, kültürel ve ekonomik yönden gelişmesine çalışmalarıyla katkıda bulunan tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar, aileleriyle birlikte daha nice mutlu, sağlıklı ve başarılı yıllar dilerim" dedi.

Kaynak: İHA