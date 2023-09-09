Vali Akbıyık’tan İlköğretim Haftası mesajı

Muğla Valisi İdris Akbıyık 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı ve İlköğretim Haftası nedeniyle yayımladığı mesajında, kalkınma ve ilerleme yolunda Türkiye'yi hedeflerine ulaştıracak en temel gücün eğitimli ve nitelikli insan gücü olduğunu...

İhlas Haber Ajansı
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Vali Akbıyık’tan İlköğretim Haftası mesajı

Muğla Valisi İdris Akbıyık 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı ve İlköğretim Haftası nedeniyle yayımladığı mesajında, kalkınma ve ilerleme yolunda Türkiye'yi hedeflerine ulaştıracak en temel gücün eğitimli ve nitelikli insan gücü olduğunu açıkladı.

Vali Akbıyık mesajında, "2023-2024 eğitim ve öğretim yılına başlamanın heyecanını ve mutluluğunu sizlerle paylaşıyor; yeni eğitim öğretim yılının milletimiz ve devletimiz için hayırlı olmasını, sizlere başarı ve mutluluklar getirmesini temenni ediyorum. Kalkınma ve ilerleme yolunda Türkiye'yi hedeflerine ulaştıracak en temel güç de eğitimli ve nitelikli insan gücüdür. Nitelikli insan gücü için de vazgeçilmez unsur kaliteli eğitimdir. Bu nedenle geleceğimizin teminatı, umudumuz siz değerli çocuklarımızı ve gençlerimizi evrensel değerlerin yanında milli değerlerine sahip çıkan, toplumsal sorumluluklarının farkında olan, bilgiyi üretebilen, analitik düşünebilen, hayat boyu öğrenmeyi ilke edinmiş, mutlu ve geleceğe güvenle bakan bireyler olarak yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına güçlü bir başlangıç yapmak, Türkiye Yüzyılını çocuklarımızın ve gençlerimizin yüzyılı yapmak için devletimiz; ülkemizin ve ilimizin dört bir yanında eğitim altyapısını güçlendirme çalışmalarıyla birlikte çağın ihtiyaçlarına uygun teknoloji yatırımları gerçekleştirmiştir. Böylece eğitimden teknolojiye, spordan sanata kadar tüm alanlarda gençlerimizin beklentilerini karşılayacak önemli adımlar atılmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın, onları imkânlarını seferber edip özveriyle destekleyen ailelerimizin ve kıymetli öğretmenlerimizin yeni eğitim-öğretim yılı heyecanını ve coşkusunu yürekten paylaşıyor, ilköğretim haftası vesilesiyle 2023-2024 eğitim-öğretim yılının ilimiz ve ülkemiz için başarılarla dolu, hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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