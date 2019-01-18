Vali Akın, öğrencilere yarıyıl karnelerini dağıttı

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı yarıyıl tatili dolayısıyla Zernişan Vakkas Yaşar İlkokulu'nda öğrencilere karnelerini dağıttı.

Karne dağıtım programına Vali Akın'ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Emre Şahinci, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Şevket Karadeniz, Okul Müdürü Aziz Akbayrak, okul yöneticileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Karne dağıtımı programında konuşan Vali İbrahim Akın, Kırşehir genelinde 228 okulda toplam 41 bin 260 öğrencinin karne aldığını söyledi. Öğrencilere çeşitli nasihatlerde bulunarak, yarıyıl tatilini iyi değerlendirmeleri gerektiğini belirten Vali Akın, "Yarıyıl tatilinde iyi dinlenerek ikinci döneme zinde ve dinlenmiş bir şekilde başlayacaksınız. 15 günlük tatilde öğrendiklerimizi unutmayacak kadar ders çalışacak, bol bol kitap okuyup dinleneceksiniz. İlimizde eğitim konusuna önem veriyoruz. Ülkemizin geleceği olan öğrencilerimizi bilgili, donanımlı, milli ve manevi değerlere saygılı bireyler olarak geleceğe en iyi şekilde hazırlama gayretindeyiz. Eğitimde oldukça iyi seviyede olan ilimizde inanıyorum ki öğrencilerimizin hepsi derslerinde başarılı. Öğrencilerimizin bu başarısında öğretmen ve velilerimizin de katkısı büyük. Bu vesileyle, öğretmen ve öğrencilerimizin ailelerine teşekkür ediyor, öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum" dedi.

Karne dağıtım programı, Vali tarafından öğrencilere karnelerinin verilmesi ve öğretmenlerle yaptığı görüşme ile sona erdi.

Kaynak: İHA