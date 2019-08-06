Vali Aksoy, Gölcük'te muhtarlarla toplantı yaptı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Gölcük ilçesinde muhtarlarla toplantı düzenledi.



Gölcük Belediyesi Kazıklı Kervansaray Kültür Merkezi'ndeki toplantıya, Aksoy’un yanı sıra Vali Yardımcısı Suat Yıldız, Kaymakam Mustafa Irmak, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan, Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, İlçe Muhtarları Dernek Başkanı Bilge Saral, ilgili daire müdürleri ve muhtarlar katıldı.



Vali Aksoy, burada yaptığı konuşmada, muhtarları önemsediklerini belirterek, muhtarların vatandaşlarla doğrudan temas halinde olduklarını, halkın sorunları ile yakından ilgilendiklerini, devlet ile vatandaşlar arasında köprü görevi gördüklerini dile getirdi.

Eğitime önem verdiklerini, okul çağında olup okula devam etmeyen hiçbir öğrencinin kalmaması için çalıştıklarını anlatan Aksoy, "Bu bakımdan muhtarlarımızın kendi bölgelerinde okul çağında olup okula devam etmeyen öğrenciler varsa onları mutlaka ilgili okul müdürlüklerine bildirmelerini istiyoruz. Zaman zaman okula kaydı olup da devam etmeyen öğrencilerimiz olabiliyor. Yine aynı şekilde böyle öğrenciler varsa onlarında devamlarını sağlamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Okulların güvenliğini önemsediklerini ve bu konuda gereken önlemleri aldıklarını anlatan Aksoy, eğitimde kaliteyi yükseltmek için özellikle her eğitim bölgesindeki bir ilkokul, ortaokul veya liseye kodlama atölyeleri yaptıklarını, il genelinde 116 kodlama sınıfı planladıklarını, bunların 53’ünü tamamlayarak hizmete açtıklarını aktararak, hayırseverlere teşekkür etti.

Bağımlılık ve uyuşturucu ile mücadele konusunu önemsediklerini aktaran Vali Aksoy, şunları kaydetti:

"Bu konuda, Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Eylem Planımızı hazırlayarak, ilgili kurumlarımıza gönderdik. Bölgenizde uyuşturucu kullanan ya da kullanılan alanlar varsa bu alanları mutlaka güvenlik birimlerimizle paylaşmalısınız. Bununla mücadele etmek hepimizin görevidir. Gerekirse Valiliğimiz ve kaymakamlıklarımızda yeni oluşturulan Açık Kapı sistemine her türlü talepler aktarılacağı gibi uyuşturucu ile ilgili şikayetler de iletilmelidir."

Aksoy, zaman zaman yasa dışı göç konusunda bu bölgelerin kullanılabildiğini belirterek, bu tür tanımlanan şüpheli kişilerin mutlaka güvenlik birimleriyle paylaşılmasını istedi.



İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine periyodik yardımlar yapıldığını anlatan Aksoy, ihtiyaç sahibi olmasına rağmen müracaat etmemiş olan vatandaşların da tespit edilerek vakıflara bildirilmesini istedi.



- "Temel amacımız. bütün engellileri tek bir sistemde görebilmektir"



Aksoy, kurdukları Engelli Bilgi Bankası ile ildeki bütün engellileri tek bir sistemde toplamayı amaçladıklarını ifade ederek, devlette herhangi bir şekilde kaydı bulunmayan vatandaşların ilgili kurumlara ve birimlere bildirilmesi gerektiğini vurguladı.

İç savaş nedeniyle Suriye kökenli insanların ülkesini terk etmek zorunda kaldıklarını anımsatan Aksoy, "İlimizde de 58 bin civarında Suriye kökenli yaşayan vatandaş var. Bunlar ağırlıklı olarak Gebze ve Darıca bölgesinde ancak ilimizin çeşitli bölgelerinde de yaşamaya devam ediyorlar. Zaman zaman çok basit olaylar toplumda farklı algılanabiliyor. Bizim sizlerden istirhamımız herhangi bir olay olduğunda ilçe kaymakamımızla, ilçe emniyet, jandarma ve ilçe belediyelerimizle paylaşmanızdır." şeklinde konuştu.

Toplantının ardından Vali Hüseyin Aksoy, muhtarların sorun ve taleplerini dinleyerek, gereğinin yapılması ve takip edilmesi konusunda daire müdürlerine talimat verdi.

Kaynak: AA