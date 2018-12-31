Vali Aksoy'un yeni yıl akşamı mesaisi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, yeni yıl dolayısıyla kentte görev yapan emniyet, itfaiye ve sağlık görevlilerini ziyaret etti.

İlk ziyaretini, yılbaşı gecesi görev yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na yapan Vali Aksoy, İtfaiye Daire Başkanı Doğan Kara, Müdahale Şube Müdürü Kadir Köktürk ve İzmit Grup Amiri Hüseyin Gürbüz tarafından karşılandı.

Görevi başındaki itfaiye çalışanlarının yeni yılını kutlayan ve çalışmalarında başarılar dileyen Aksoy, 2019 yılının, ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlı olmasını temenni etti.

Görev başındaki personeli ziyaret ederek, onlara başarı dileklerini ilettiğini dile getiren Aksoy, "Sizler de bugün Kocaeli halkının huzuru ve güvenliği için hizmet başındasınız ve olası bir talep halinde hemen müdahale etmek üzere burada hazır bekliyorsunuz. Ailelerinizden uzak yılbaşı yaşayacaksınız. Bizler de bir nebze bu yalnızlığınızı paylaşmak adına buraya geldik. Umuyoruz ki herhangi bir olayla karşılaşmayız. Biliyoruz ki karşılaştığımızda da müdahale edebilecek güçlü ekiplerimiz var. Bu anlamda sizlere ve sizler gibi bu tür görev yürüten arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Yeni yılınızı en içten dileklerimle kutluyorum.'' ifadelerini kullandı.

- 112 sağlık ekibini ziyaret



Vali Hüseyin Aksoy, daha sonra yılbaşı gecesi görev yapan İzmit 7 No'lu 112 Acil Sağlık İstasyonu çalışanlarını ziyaret etti.

İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney ve sağlık çalışanları tarafından karşılanan Aksoy, personelin yeni yılını kutlayarak, bir süre sohbet etti.

Vali Aksoy, personelin Kocaeli halkının sağlığı için görev yaptığına işaret ederek, ''Bir olay olduğunda müdahale etme amaçlı 24 saat esaslı görev başındasınız. Sizlere ve sizlerin şahsında aynı görevi yürüten bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu anlamda sizlerle beraber olmak, bu yalnızlığınızı kısa sürede olsa telafi etmek amacıyla sizleri ziyaret etmek istedik.'' diye konuştu.

- Polis karakolu ziyaret

Son ziyaretini Bekirpaşa Polis Merkezi'ne yapan Aksoy'a, CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, İl Emniyet müdür yardımcıları ve İzmit Emniyet Müdürü Mehmet Karakaş eşlik etti.

Polis merkezindeki personelin yeni yılını tebrik eden ve bir süre sohbet eden Vali Aksoy, polis teşkilatının 24 saat esasına göre hizmet veren kurumlardan biri olduğunu belirtti.

Burada ailelerinden uzak yılbaşı geçirecek olan güvenlik görevlilerine başarı dileyen Aksoy, şunları kaydetti:

"Özellikle halkın huzuru ve güvenliği için görev yapan, ailelerinden uzakta bu görevi yürüten arkadaşlarımızın yalnızlığını kısa bir süre de olsa paylaşmak ve onlarla bir arada olmak üzere bugün buradayız. Burada görev yapan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Halkın huzur ve güvenliği için mesai kavramına bağlı olmaksızın görev yürüten bütün arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. 2019 yılının 2018'den daha iyi, güzel ve daha huzur dolu bir yıl olması temennisiyle hepinize iyi görevler diliyorum."

Vali Aksoy, polis merkezi ziyaretinin ardından, kendisine eşlik eden gazetecilerin de yeni yılını kutlayarak, toplu fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA