Vali Ali Çelik: "İntiharların nedeni araştırılacak"

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, intiharları önlemeye yönelik kurul toplantısında ilgili birimlerden bilgi alarak, intiharların nedenlerini araştıracaklarını söyledi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Vali Ali Çelik: "İntiharların nedeni araştırılacak"

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, intiharları önlemeye yönelik kurul toplantısında ilgili birimlerden bilgi alarak, intiharların nedenlerini araştıracaklarını söyledi.

Hakkari Valisi Ali Çelik başkanlığında, "İntiharları Önlemeye Yönelik Kurul Toplantısı" gerçekleştirildi. Valiliğin sosyal medya hesabında paylaşılan bilgi notunda, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik ve ilgili kurum müdürlerinin katılımı ile "İntiharları Önlemeye Yönelik Kurul Toplantısı" gerçekleştirdiği bildirildi. İlgili birim müdürlerinden kentte meydana gelen intihar ve intihara teşebbüs vakaları hakkında bilgi alan Vali Çelik, geçmişte yaşanan intihar vakalarının günümüz vakalarına istatistiksel oranlarını kurum müdürleri ile birlikte karşılaştırarak değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıda, Hakkari'de meydana gelen intihar vakalarının yaşa, cinsiyete, eğitim durumuna ve nedenlerine göre oluşum sebepleri ve çözüm yolları üzerinde duruldu.

Hakkari'deki intihar ve intihara teşebbüs olayları hakkında yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alan Vali Çelik, "İntiharın neden ve sonuçları hakkında ilişki kurarak, intihar psikolojisi içerisindeki vatandaşlarımızı bulup, onlara güvenilir bir el olduğumuzu göstermeliyiz. Onları içinde bulunduğu karanlık ve çaresizlikten çıkarmalıyız. Bu konuda tüm kurumlarımız ile birlikte koordineli olarak çalışıp, üzerimize düşen bütün görevleri fazlasıyla yapmalıyız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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