Vali Ali Hamza Pehlivan 2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı'na katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi doğrultusunda Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen çalıştay ile sahadaki sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin belirlenmesi hedefleniyor.

Çalıştay açılışında konuşan Vali Pehlivan, eğitimin dünyanın ve toplumların geleceği için hayati bir olgu ve çok önemli bir hizmet alanı olduğunu söyledi. Vali Pehlivan, ülke olarak eğitim konusunda dünyadaki gelişmeleri takip edip sürekli yeni adımlar atma gayreti içerisinde olduklarını belirtti.

Vali Pehlivan, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemiyle birlikte pek çok alanda olduğu gibi eğitim alanında da yeni atılımlar oluşturma konusunda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde ve Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde ilgili kurum ve kuruluşların, sivil toplum teşkilatları ile eğitimin bütün paydaşlarının fikirlerini alarak yeni bir vizyon, yeni bir çerçeve oluşturma gayreti söz konusu. Eğitim öyle bir olgu ki herkesi kuşatır. Bu konunun ya uygulayıcısı olarak ya bir veli ya da toplumun duyarlı bir ferdi olarak içindesinde olmak durumundasınız. Dolayısıyla bu sorumluluk hepimize aittir. Bütün sorumluluğu sadece bir bakanlığa, bir müdürlüğe ya da bir öğretmene yükleyip kenara çekilemeyiz. Bu sorumluluğu hep beraber üstlenmek durumundayız." dedi.

2023 Eğitim Vizyonu'nda okul, aile ve öğretmen işbirliği, bilgi, evrensellik gibi önemli başlıklara atıfta bulunulduğunu kaydeden Vali Pehlivan, "Uzay teknolojilerinden,endüstri 4.0'dan bahsederken kültürümüzü ve geleneklerimizi ihmal etmeyeceğiz. Örneğin Bayburt'da yerleşik olan Köy ve Mahalle Odası geleneğimizi unutmayacağız. Milli ve manevi değerlerimizi, inanç prensiplerini ve ahlaki sorumluluklarımızı göz ardı etmeyeceğiz. Eğitimin içerisine bunları da katarak yolumuza devam edeceğiz. Dolayısıyla yetiştirmeye çalıştığımız çocuklar sadece bilgi ile donatılmış ya da ezberletilmiş çocuklar değil çevresiyle iletişim, toplumla uyum halinde, beceri ortaya koyabilen nesiller olmalıdır. Bildiklerinin, öğrendiklerini geliştirip ülkemize ve dünyaya yön verecek eserler, icatlar, yeni ürünler ortaya koyacak nesiller yetiştirme gayesi içerisinde olmalıyız. Bu gayeye hizmet edecek en büyük gücümüz öğretmenlerimiz. Öğretmenlerimiz bu işe ne kadar sahip çıkarsa bu vizyon da o kadar başarılı olur." şeklinde konuştu.

Süreç içerisinde öğretmenlerin stratejik bir role sahip olduğunu kaydederek sözlerine devam eden Vali Pehlivan şu ifadeleri kullandı: "Bu vizyonun bir boyutu da öğretmenlerimizin belirlenen hedef ve idealler doğrultusunda kendilerini sürekli geliştirmeleridir. Elbette ki; öğretmenlerimiz yetişmiş bireylerdir. Fakat hayat dinamiği içerisinde hepimizin zamanının bir bölümümü kendini geliştirmeye ayırması gerekmektedir. Bugün sahip olduğunuz bir bilgi yarın değişebiliyor. Dünya çok hızlı bir değişim ve dönüşüm süreci içerisinde. Bizim bu süreç içerisinde yerimizi almamız kendimizi konumlandırmamız ve bir bütün halinde yereli de işe katarak bu süreci en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor."

Eğitim alanında Bayburt'un oldukça avantajlı bir konuma sahip olduğunu belirten Vali Pehlivan, "Şehrimizin güvenliği,öğrenci sayısı, okullarımızın fiziki donanımı, öğretim kadrosu, öğrenci profili ve velilerimizin yaklaşımı itibariyle eğitim konusunda pek çok artımız var. Elbetteki muhtelif ihtiyaç ve sorunlar da mevcut. Artı ve eksilerimizi göz önüne alarak İlimizin vizyon raporunu oluşturmalıyız. Bu konuda, geçen yıl, İlimizde eğitim kalitesini artırmaya yönelik olarak başlattığımız ve sonuçlarını almaya başladığımız Oku, Keşfet Uygula (OKU) Projesi önemli bir kaynak teşkil etmektedir. Bir projenin başarıya ulaşması herkesin elinden gelen katkıyı sunmasıyla mümkündür. Bu konuda özellikle de bu katılımı görünce sevindiğimi belirtmek isterim. Bayburt'un ülkemizin vizyon belgesine önemli katkıları olacaktır. Burada kayda geçireceğimiz bir cümle belki de nesillerin yetiştirilmesinde önemli etkileri olacaktır. Yapıcı her görüş ve öneri kıymetlidir. Bu vizyonda öğretmenlerimizin bakış açısına, bilgi birikimine ve tecrübesine önem veren bir yaklaşım var. Bu toplantımızın faydalı ve güzel sonuçlara vesile olmasını temenni ediyorum. Katkı sağlayan ve sağlayacak olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu ise 2023 Eğitim Vizyon Belgesi üzerinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın önemle durduğunu ve eğitim paydaşlarının katkılarıyla belgenin nihai durumuna kavuşacağını bildirdi. Vizyon belgesinin içerisinde eğitime yönelik önemli reformlar önerileri barındırdığını belirten Karakaşoğlu, "Bu belgenin ayaklarının yere sağlam basması noktasında eğitim camiasının fikirlerine ihtiyaç var. Çünkü sahada bu işi yapan ve uygulayan bizleriz. Bizler eğitim camiası olarak bu belgeye ne kadar katkı sunarsak eğitimimiz daha kaliteli hale gelecek ve işimiz de bir o kadar kolaylaşacak. Bizlere eğitimle ilgili her konuda desteklerini esirgemeyen sayın Valimize şükranlarımı sunuyorum. Çalıştayımızın başarılı sonuçlara vesile olmasını diliyorum." dedi.

Çalıştay farklı alanlardan 120 katılımcının gruplar halinde "Ölçme ve Değerlendirme", "İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi ve Yönetimi ile Okulların Finansmanı", "Teftiş ve Kurumsal Rehberlik Hizmetleri", "Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık", "Özel Eğitim, Özel Yetenek ve Özel Öğretim", "Yabancı Dil Eğitimi", "Öğrenme Süreçlerinde Dijital İçerik ve Beceri Destekli Dönüşüm", "Erken Çocukluk ve Temel Eğitim", "Ortaöğretim", "İmam Hatip Okulları ve Liseleri", "Mesleki ve Teknik Eğitim" ile "Hayat Boyu Öğrenme" başlıklarını ele almasıyla sona erdi.

Öğretmen Evi'nde düzenlenen çalıştaya Belediye Başkan Vekili Nesimuttin Selçuk, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, öğretmenler, akademisyenler ile farklı alanlardan bir çok eğitim paydaşı katıldı.

Kaynak: İHA