Vali Ali Hamza Pehlivan askerlerle bayramlaştı

Vali Ali Hamza Pehlivan, İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı.

Vali Pehlivan, İl Jandarma Komutanlığı'nın Esentepe Mahallesi'nde bulunan yerleşkesine Garnizon Komutanı Tank Albay Davut Balibaşa, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile birlikte geldi. İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç tarafından karşılanan Vali Pehlivan tören için alanda bulunan rütbeli personel ile askerleri selamladı.

Vali Pehlivan daha sonra tören için tertip alan askerlerin yanlarına giderek tek tek Ramazan Bayramlarını tebrik etti.

Bayramlaşmanın ardından tabur yemekhanesine geçen Vali Pehlivan burada askerlerle hasbihalde bulundu. Vali Pehlivan, Türkiye'nin zor bir coğrafyada olduğunu ve bu coğrafyada ayakta kalabilmek adına geçmişte olduğu gibi bugün de mücadeleye devam ettiğine dikkat çekti. Vatan nöbetinin makam, mevki, yer ve zaman fark etmeksizin her an sürdüğüne işaret eden Vali Pehlivan "Sizi görünce şu anda sınır boylarında mücadele eden kardeşlerimiz aklımıza geliyor. Şehitlerimiz ve gazilerimiz aklımıza geliyor. Onların aileleri aklımıza geliyor. Aslında hepimiz ortak bir kaderi paylaşıyoruz. Bu zorlu coğrafyada ayakta durabilmek için hepimize görevler düşüyor. Sırası geliyor üniformamızı giyip çatışma alanına gidiyoruz. Bunu içimizdeki birçok arkadaşımız görev olarak yapıyor. Binlerce kardeşimiz de askerlik vazifesi olarak bunu yerine getiriyor. Nihayetinde bu görevleri yaptık, yapıyoruz ve bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Burada vatanımızın savunması, güvenliğimizin sağlanması için fiilen nöbet tutuluyor. Nerede, hangi kademede olursa olsun görevlerimiz müşterek. Sorumluluklarımız müşterek. Tarihte olduğu gibi dayanışma içerisinde olduğumuz sürece bugün ve gelecekte Allah'ın izniyle hiçbir bölücü güç vatanımızı, devletimizi parçalayamayacaktır. Rengini şehitlerimizin kanından alan şanlı bayrağımız inşallah ilelebet dalgalanmaya devam edecek. Bizler ve bizden sonraki nesiller inşallah onun gölgesinde güçlü ve emin bir şekilde yaşamına devam edecek. Bu vesileyle hepinize görevlerinizde başarılar diliyorum. Ailelerinizle birlikte sağlık, huzur, esenlik ve mutluluk dolu günler diliyorum." diye konuştu.

Vali Pehlivan, rütbeli personel ile askerlerin bayramlarını bir kez daha tebrik ederek ailelerine selam gönderdi.

Vali Ali Hamza Pehlivan'a Garnizon Komutanı Tank Albay Davut Balibaşa, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç ile diğer ilgililer eşlik etti.

Kaynak: İHA