Vali Ali Hamza Pehlivan emniyet ve jandarma trafik ekipleriyle kahvaltıda bir araya geldi

Vali Ali Hamza Pehlivan, Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleriyle kahvaltıda bir araya geldi.

Kahvaltıda trafik ekipleri tarafından vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanmasına yönelik beklentilerini paylaşan Vali Pehlivan, "Her mesleğin bir zorluğu var. Yaptığınız görevler meşakkatli işler. Toplumun huzur ve esenlik içerisinde yaşaması için yeri geldiğinde uykunuzdan, zamanınızdan, ailenizden feragat etmek durumundasınız. Asayişe müzahir konularda mücadele edip başarılı sonuçlara ulaşmak konusunda sizlerin emeği, özverisi ve gayreti çok önemli." dedi.

Emniyet ve Jandarma'nın görev ve sorumluluk sahaları ayrı olmakla birlikte aynı amaç doğrultusunda çalıştıklarını kaydeden Vali Pehlivan, "İki kurumumuzun da görev ve sorumluluk bölgeleri belirlenmiş durumda. Bununla birlikte iki kurumumuzun da gerek şehir merkezinde gerekse kırsalda genel amacı emniyet ve asayişin tesis edilmesidir. Olumsuzluklara, suç unsurlarına karşı hem ortaya çıkmadan önce hem de çıktıktan sonra müdahale etmek, önleyici ve adli kolluk hizmetlerinin etkin bir şekilde yerine getirilmesidir. Bu konuda çok şükür ilimizde güzel bir işbirliği ve koordinasyon var. Emniyet Müdürümüz ve İl Jandarma Komutanımız ile sık sık bir araya geliyoruz. Bu toplantılarımızda ilimizin huzuru, güvenliği ve esenliği ile ilgili konuları etraflıca değerlendiriyoruz. Bunu yaparken sadece sonuçlara göre değil nedenlerine yönelik de analizler gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalarımızı gerektiğinde ilgili diğer kurum ve kuruluşlarımıza yansıtıyoruz. İlimizin varolan huzur ve güven ortamının devamlılığı konusunda sizlerin gayretli ve özverili çalışmaları çok önemli. Bu yüzden hem kurum içi dayanışmayı hem de kurumlar arası işbirliği ve dayanışmayı önemsiyoruz." diye konuştu.

Vali Pehlivan, konuşmasının devamında trafik güvenliğine yönelik kış mevsiminde alınması gereken tedbirler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bu konuda yapılacak çalışmaların ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından belirtilen kurallara göre gerçekleştirilmesini isteyen Vali Pehlivan ekiplerden azami hassasiyet göstermelerini talep etti.

Vali Pehlivan sözlerine şu şekilde devam etti: "Özellikle kar lastiği alışkanlığının oturtulması gerekiyor. Çünkü çok basit gibi görünen bir noktada araç hakimiyeti kaybedilerek zincirleme trafik kazaları meydana geliyor. Bu kazalar neticesinde Allah korusun can ve mal kaybı yaşanabiliyor. Bu anlamda bizlerde denetlemelerimizi sıkı bir şekilde yapalım. Bu konuda azami hassasiyetle görev yaptığınıza ve bundan sonrada yapacağınıza inanıyorum. Trafikte vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması ile yeni nesillere trafik bilincinin aşılanmasına yönelik olarak İçişleri Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen "Bu yolda hep birlikteyiz." "Trafikte ben de varım" gibi projeler çok önemli. Bu bağlamda çocukların bilinçlendirilmesi gelecekte trafik sorunlarının büyük ölçüde azalmasına temel teşkil edecektir."

Vali Pehlivan kahvaltıya katılan ekiplere çalışmalarında üstün başarı ve kolaylıklar dileyerek sözlerini sonlandırdı.

Polis Evi'nde düzenlenen kahvaltıya Vali Ali Hamza Pehlivan, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç ile birim müdürleri, emniyet ve jandarma trafik ekipleri katıldı.

Kaynak: İHA