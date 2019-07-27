Vali Ali Hamza Pehlivan için veda yemeği düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Şırnak Valisi olarak atanan Vali Ali Hamza Pehlivan ve ailesi için veda yemeği düzenlendi.

Vali Pehlivan yemek sonrası yaptığı konuşmada veda ortamlarının hüzünlü olduğunu belirtti. İznik Kaymakamlığı görevi sırasında 2017 yılı Haziran ayının 21'i gecesi yayımlanan kararname ile Bayburt Valisi olarak atandığının bildirildiğini anlatan Vali Pehlivan, o dakikadan itibaren Bayburt'un hayatlarına girdiğini söyledi.

Vali Pehlivan, "Aradan geçen bu iki yıl şahsım ve ailem adına hayatımız boyunca unutamayacağımız anılara vesile oldu. Bir kamu görevlisi, bir mülki idare amiri olarak devletimizin vermiş olduğu görev ve sorumluluklar çerçevesinde Bayburt İlimize, vatandaşlarımıza hizmet etmeye çalıştık. Takdir saygıdeğer Bayburtlu hemşerilerimizindir. Bu süre zarfında ayrılırken heybemize koyup götüreceğimiz çok güzel hatıralarımız birikti ve belli ki heybemiz oldukça ağır olacak." dedi.

Göreve başladığı ilk günden bugüne kamu görevlileriyle uyumlu ahenkli bir çalışma içinde olduklarını, vatandaşların kendilerine çok yakın davrandıklarını kaydeden Vali Pehlivan, "Sağolsun hemşerilerimiz bizi ailece kendilerinden saydılar. Bize gönüllerinin kapılarını açtılar. Geniş bir aile olduk. Bu bizim için çok kıymetliydi. Devleti temsil etmek gibi onurlu bir görev tevdi edilmiş olan bir idareci için bu durum çok değerlidir. Çünkü biz yurdumuzun değişik bölgelerinde illerinde görev gereği dolaşırken aslında ömür sermayemizi biriktiriyoruz. Yerine getirme gayreti içinde olduğumuz iş ve hizmetlerle birlikte bizim zenginliğimiz girebildiğimiz gönüller, edindiğimiz dostluklar, alabildiğimiz dualardır; eğer bırakabildiysek ardımızdaki hoş sedalardır." diye konuştu.

Vali Pehlivan, 17 yıllık Kaymakam ve Vali Yardımcısı olarak yaptığı mülki idare amirliği görevinin devamında Bayburt'un Vali olarak ilk görev yeri olduğunu ve aktararak bu yönüyle de unutulmaz olduğuna vurgu yaptı.

Vali Pehlivan, "Vali olarak atandığım ilk il olan ve iki yıl görev yaptığım Bayburt'da bir kızımız dünyaya geldi. Bayburt bu yönüyle de bizim için özel bir anlam ifade ediyor. Mesainin ötesinde çok güzel muhabbet ortamlarına iştirak ettik. Bazen bir köy veya mahalle odasında değerli hemşerilerimizle, bazen Bayburt Üniversitemizde kıymetli hocalarımızla, bazen Baksı Müzesi'nde, bazen bir vatandaşımızın sofrasında, bazen Bayburt Kalesi'ne çıktığımızda rüzgârın kulağımıza fısıldadığı Dede Korkut destanlarında buluştuk. Kop Dağı'na çıktığımızda ecdadımızın o siperlerde verdiği ölümüne mücadeleler kulaklarımızda çınladı. Çoruh'un serinliği bedenimizi ve ruhumuzu sardı. Velhasıl gün geldi Şehr-i Çoruh'tan Şehri Nuh'a gitmek nasip oldu. Bu bir kamu görevi, bugün olmasa yarın olacaktı. Şükürler olsun ki iyi duygularla geldiğimiz bu güzel diyarda iyilikler bulduk, iyi insanlarla tanıştık, çalıştık, yarenlik ettik. Bu vesileyle Bayburt Valisi ve devamında Şırnak Valisi olarak bu onurlu görevleri şahsıma tensip ve tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın İçişleri Bakanımıza hürmet ve şükranlarımı sunuyorum. Bizlere düşen, devletimizin, devlet büyüklerimizin, aziz milletimizin bu güvenine layık olmaya çalışmak, samimiyetle, iyi niyetle ve üstün gayretle hizmet etmektir." ifadelerini kullandı.

Bayburt'tan çok iyi duygularla ayrıldıklarını ifade eden Vali Pehlivan, ailece hüzün ve sevinci bir arada yaşadıklarını belirtti. Bütün Bayburtlulara müteşekkir olduğunu söyleyen Vali Pehlivan, "Bayburt'a atandığım gün nüfus kaydını buraya alan bir kardeşiniz olarak kendimi bir Bayburtlu saydım. Bundan sonra da Bayburt kelimesinin geçtiği, Bayburtlunun olduğu ya da Bayburt'tan bir selamın geldiği anda bizdeki duygular bir başka olacaktır. Şahsım ve ailem adına şunu ifade etmek istiyorum ki; gittiğimiz her yerde evimizin kapısı da gönlümüzün kapısı da sizlere sonuna kadar açıktır. Bundan emin olabilirsiniz." şeklinde konuştu.

Yemekte kendisi için ifade edilenlere teşekkür eden Vali Pehlivan, "Tüm bunlar giderayak bizleri biraz daha duygulandırdı. Allah sizlerden razı olsun. İnşallah değişik vesilelerle bir araya geleceğiz. Hasbihal edeceğiz. Bu duygularla sizleri hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Sizin şahsınızda bütün Bayburtlu hemşerilerimize saygılarımı sunuyorum. Görev sürem boyunca bizlere desteklerini esirgemeyen başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün bakanlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, adli ve askeri erkânımızın değerli temsilcileri, üniversite rektörlüğümüz, mülki idare amiri arkadaşlarımız, hocalarımız, il müdürlerimiz, oda başkanlarımız, siyasi parti temsilcilerimiz, sılada veya gurbetteki vakıf ve derneklerimiz, çiftçilerimiz, esnaflarımız ile tek tek bütün vatandaşlarımızın hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Hakkınızı lütfen helal ediniz. Bayburt size, sizler de Allah'a emanet olun. Sağ olun, var olun." sözlerini kullandı.

Samsun Valisi Osman Kaymak ise Valiliğin devleti ve Cumhurbaşkanı'nı temsil etmesi dolayısıyla çok önemli bir görev olduğunu ifade etti. Vali Pehlivan'ın bu anlamda çok önemli bir bölgede görevlendirildiğine dikkat çeken Vali Kaymak, "Dün İçişleri Bakanı'mız Samsun'daydı. Sayın Valimizin gıyabında sohbet etme imkânı bulduk. O bölgeye seçilerek görevlendirme yapıldığını ifade ettiler. Bu anlamda orada görev yapanların görevleri çok önemli. Allah utandırmasın. Allah yolunu açık etsin. Bayburt'a sunmuş olduğunuz hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. " değerlendirmesinde bulundu.

Yemekte Milletvekili Fetani Battal, Garnizon Komutanı Tank Albay Davut Balibaşa ile Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'nin yanı sıra diğer katılımcılar da söz alarak duygu ve düşüncelerini dile getirdi, Vali Pehlivan'a yeni görevinde başarılar diledi.

Vali Pehlivan'a Bayburt'a sunmuş olduğu hizmetleri anısına katılımcılar tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi.

Bayburt Üniversitesi Konuk Evi'nde düzenlenen yemeğe Vali Ali Hamza Pehlivan ile Hanımefendi Yıldız Pehlivan, Samsun Valisi Osman Kaymak, Milletvekili Fetani Battal, Garnizon Komutanı Tank Albay Davut Balibaşa, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Bıçakçı, Adalet Komisyonu Başkanı Menderes Akar, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Vali Yardımcıları Ayhan Yazgan ile Coşkun Öztürk, Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın, Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Sedat Sarıkaya, İl Genel Meclis Başkanı Süleyman Ağın, kamu kurum ve kuruluşları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, esnaf ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA