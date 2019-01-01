Vali Ali Hamza Pehlivan’ın yeni yıl mesajı

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan yeni yıl dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Vali Pehlivan mesajında şunları kaydetti; "Yaşamın her alanında çeşitli gelişmelerin yaşandığı 2018 yılını geride bırakırken, yenilenen umut, heyecan, yeni hedef ve beklentiler içinde huzur ve güvenin şehri Bayburt ilimizde yeni bir yılı karşılıyor, 2019 yılının ülkemiz ve milletimizin yeni başarı öyküleri yazacağı bir yıl olmasını diliyoruz.

Geride bıraktığımız 2018 yılında ülkemizde ve dünya genelinde önemli ekonomik, sosyal, siyasi ve askeri pek çok gelişme yaşanmıştır. Devletimiz, tarih boyunca olduğu gibi vatanına, milletine, milli birliği, bütünlüğü ve bekasına göz diken iç ve dış şer odaklarına karşı gerek yurt içinde gerekse sınır ötesinde gerçekleştirdiği operasyonlarla gerekli cevabı vermiştir. Aynı kararlılık, milletimizin devletiyle bir bütün halinde, feraseti ve dayanışma anlayışı ile üzerinde oynanmaya çalışılan ekonomik oyunları da boşa çıkarmış, Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde atılan adımlarla ekonomik parametreler tekrar istikrar düzlemine girerek proje ve yatırımlar devam etmiştir. Bu bağlamda ülkemizin genelinde olduğu gibi kadim şehir Bayburt İlimizde de 2018 yılı pek çok çalışma, faaliyet ve yatırımın hayata geçtiği verimli bir yıl olmuştur. Eğitim, sağlık, kültür, spor, tarım, ulaşım ve altyapı gibi hizmet alanlarında gerçekleşen çok sayıda projeler, Organize Sanayi Bölgemize aldığımız önemli yatırımlar, geleceğe umutla bakmamıza, kalkınma ve gelişme hedeflerimize doğru yol almamızı sağlamıştır.

Devletimizin, hükumetimizin sağladığı destekler ile gönül birliği ve dayanışma içerisinde vatandaşlarımızın yaşam standartlarını, huzur ve refahını artırmaya yönelik bu adımların 2019 yılında da devam edeceği inancıyla yeni yılın birlik, kardeşlik ve dayanışma anlayışı içerisinde, ilimiz, ülkemiz ve tüm insanlık için huzur, sağlık, mutluluk, hayır ve iyiliklerle dolu bir yıl olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: İHA