Vali Aslan, “Eğitim, sadece sınıf duvarları içinde değil”

öğretim yılı, ülkemizin geleceğini inşa etme ve nesillerimizi bu geleceğe en iyi şekilde hazırlamada yeni bir başlangıçtır. Milletimizi ve ülkemizi geleceğe güvenle taşımak için ilk şart eğitimdir" dedi.

Vali Selçuk Arslan, 2023 - 2024 eğitim - öğretim yılı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Aslan, eğitimin sadece dört duvar arasında olmadığını belirterek "2023-2024 eğitim-öğretim yılına başlarken öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve tüm eğitim camiamıza başarılar diliyorum. Her eğitim-öğretim yılı, ülkemizin geleceğini inşa etme ve nesillerimizi bu geleceğe en iyi şekilde hazırlamada yeni bir başlangıçtır. Milletimizi ve ülkemizi geleceğe güvenle taşımak için ilk şart eğitimdir. Bu anlamda çocuklarımızın en güzel şekilde yetiştirilmesi hepimizin ortak hedef ve sorumluluğudur. Bir milletin ortak değerleri ve ideallerini nesillere aktaran eğitim, o toplumun temel taşıdır ve geleceğinin teminatıdır. Eğitim, sadece sınıf duvarları içinde değil, aynı zamanda hayatın her alanında karşımıza çıkan bir süreçtir. Eğitim sistemimiz ile düşünen, araştıran, yeni fikirlere açık, sorumluluk duygusuna sahip, milli ve manevi değerlerimizi benimsemiş, üretken, bilgi ve iletişim çağı insanı yetiştirme hedef ve gayreti içerisindeyiz. Öğrencilerimiz, sizler geleceğimizin teminatısınız. Bilgiye açık olun, öğrenme azminizi kaybetmeyin ve hayallerinizi gerçekleştirmek için çaba gösterin.

Öğretmenlerimiz, sizler de her bir öğrenciyi en iyi şekilde yetiştirmek için çaba harcıyorsunuz, bu özverili çalışmalarınız için teşekkür ediyorum" dedi.

Velilerin, çocukların eğitimine destek olmaya devam etmesini isteyen Vali Aslan "Onların yanında olduğunuzu hissettirin. Okullarımızda eğitim gören çocuklarımızın ruh ve bedensel gelişimini olumsuz etkileyebilecek zararlı maddeler ile mücadele edilmesi, okulların ve çevrelerinin güvenliği ve öğrenci taşıma servislerinin daha güvenli olması konularında gerekli tüm tedbirler planlanmış ve hayata geçirilmektedir" ifadelerinde bulundu.

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74 bin 628 öğrenci ders başı yapacak

Aslan, yeni eğitim öğretimin yılının başarılı geçmesini dileyerek "Düzce genelinde 445 okulumuzda, 74.628 öğrencimiz ve 5.059 öğretmenimizin yeni bir şevk ve heyecanla 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 14 Haziran 2024 tarihine kadar devam edecek olan 2023-2024 eğitim-öğretim yılının hepimiz için başarılarla dolu bir yıl olmasını temenni ediyor; Hep birlikte, daha iyi bir geleceğe yol alacağımıza olan inancımı vurgularken tüm hemşehrilerime en kalbi muhabbetlerimi sunuyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)