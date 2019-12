Vali Atik, helvacılar çarşısında esnaf ziyaretinde bulundu

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, helvacılar çarşısında esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek, sorunlarını dinledi.

Esnafa hayırlı iş ve bol kazanç temennisinde bulunan Vali Atik, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek, sorun, talep ve şikayetlerini dinledi. Siirt ilini daha yaşanır bir kent haline getirmek amacıyla, çalışmaların devam ettiğini belirten Vali Atik, "Devlet olarak her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. Kentte yapılacak hizmet ve yatırımlar konusunda, ilde yaşayan her vatandaşın fikir ve görüşler bizim için her zaman değerli ve önemlidir. Amacımız huzur kenti Siirt'te yaşayan vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini yükseltmektir" dedi.

Vali Atik'in esnaf ziyaretine, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay ve İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay eşlik etti.

Kaynak: İHA