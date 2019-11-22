Vali Atik, kamu kurumlarını denetledi

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, sabahın erken saatlerinde kamu kurumlarını habersiz denetleyerek, incelemelerde bulundu.

Vali Atik, programları dahilinde habersiz olarak valilik iç birimleri, Siirt Defterdarlığı Vergi ve Gelir Müdürlüğü, Türkiye İstatistik Kurumu ile Tapu ve Kadastro Müdürlüğünü denetledi. Vali Atik, kurumdaki büroları tek tek gezerek, çalışanlardan yaptıkları işler hakkında bilgi aldı. Mesaiye geç gelen bazı kamu çalışanlarını uyaran Vali Atik, yetkililere tutanak tutmaları konusunda talimat verdi.

İncelemeleri sırasında vatandaşlarla da bir araya gelen Vali Atik, vatandaşların talep ve sorunlarını dinleyerek, hizmetlerinin verimli bir şekilde yapılıp yapılmadığını denetledi.

Vali Atik, denetimlerin devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA