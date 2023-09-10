Vali Aydoğdu: “Türkiye’nin yarınlarını sizler şekillendireceksiniz”

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı nedeniyle bir mesaj yayınlayarak, "Vatan sevgisiyle ve milletimizle birlikte büyüyerek, Türkiye'nin yarınlarını sizler şekillendireceksiniz" dedi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Vali Aydoğdu: “Türkiye’nin yarınlarını sizler şekillendireceksiniz”

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı nedeniyle bir mesaj yayınlayarak, "Vatan sevgisiyle ve milletimizle birlikte büyüyerek, Türkiye'nin yarınlarını sizler şekillendireceksiniz" dedi.

Vali Aydoğdu mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Eğitim, bireyin iç dünyasını şekillendirme ve dönüştürme sanatıdır. Bütün hazırlıklarımız, çabalarımız ve gayretlerimiz, öğrencilerimizin gözlerindeki pırıltıyı canlı tutabilmek içindir. Ruhlarımızın sürekli bir rehberin sesini duyma ihtiyacı, çorak toprağın yağmura duyduğu özlem gibidir. Öğrencilerimizin iç dünyalarına dokunma arzumuz, tüm heyecanımızın ve azmimizin kaynağıdır. İşte bu duygularla, bağımsızlık bilincini, geleneksel değerlerimizi ve ulusal benliğimizi koruyarak yetiştireceğimiz yeni nesiller için 2023-2024 eğitim-öğretim yılına merhaba diyoruz. Ülkemizin aydınlık yüzleri sevgili öğrencilerimiz. Okullarımız ve öğretmenlerimiz sizi kucaklamak için sabırsızlanıyor. Eğitim yuvalarımızda sadece bilgi edinmekle kalmayacak, kişisel olarak da gelişeceksiniz. Hatırlayın, bir bireyin hayat yolu, inançlarıyla ve değerleriyle şekillenir. Her daim doğru olanın, güzel olanın ve etik olanın izini süreceğiz. Vatan sevgisiyle ve milletimizle birlikte büyüyerek, Türkiye'nin yarınlarını sizler şekillendireceksiniz. Şimdiki göreviniz, bu amacı gerçekleştirmek, bilgi üretmek ve uluslararası alanda etkili olmaktır. Bunun için size gerekli tüm destekleri sunduk. Sizlerin, kentimizin ve ülkemizin gelişimine katkı sağlayacak büyük başarılara imza atacağına inancımız tam. Mirasımızın, değerlerimizin ve kültürümüzün bilinciyle yetişeceksiniz. Değerli velilerimiz, Sydney Harris der ki : "Eğitimin tüm amacı aynaları pencerelere çevirmektir." Merak eden, eleştiren ve bilimi kılavuz edinerek sürekli kendini geliştiren bireylerin yetiştirilmesi için omuz omuza çalışacağız. Okullar, çocuklarımızın bir diğer yuvasıdır ve biz, en değerli varlıklarınız olan çocuklarınızın bize emanet edildiğinin bilincini taşıyoruz. Öğretmenlerden yöneticilere, tüm eğitim kadromuz, bu bilinçle ve ülkemiz için parlak bir yarının zeminini oluşturma azmiyle hareket ediyor. Çocuklarınızın eğitim sürecinde okulla sürekli iletişim içinde olmanız, onların gelişimlerini yakından izlemeniz, eğitimdeki başarılarını katlanarak artıracaktır.

Kıymetli maarif kadromuz. Unutmayalım ki okul, öğretmeni kadar iyidir. Öğretmenlerimiz, birbirlerini destekleyerek ve ortak bir amacı paylaşarak kendi potansiyellerini en üst düzeye çıkaracaktır. Farklı bakış açıları ve birlikte çalışma, bireylerin kendi sınırlılıklarının ötesine geçmesini sağlar. Bu güzel şehrin çocuklarını en iyi şekilde yetiştirmek bizim en büyük görevimizdir. Cemil Meriç'in dediği gibi "En çok sevilen öğretmen, en çok seven öğretmendir." Öğrencilerimizi en çok biz seveceğiz. İnanıyorum ki ülkemizin aydınlık yüzlerini yetiştirmede özverili çalışmalarınızı sürdürecek, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında söz sahibi olacak nesilleri elbirliğiyle yetiştireceğiz. Bu vesileyle yeni eğitim - öğretim yılının başarılarla dolu geçmesini temenni ediyor, başta okullarımızla yeni tanışacak, eğitim yolculuğunda ilk adımı atacak yavrularımızın ve tüm öğrencilerimizin gözlerinden öpüyorum."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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