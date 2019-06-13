Vali Aykut Pekmez, il özel idaresi asfalt plentini inceledi

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Adıyaman İl Özel İdaresine ait Kahta Yolu Kuruçay mevkiinde bulunan ve günlük bin ton asfalt üretimi yapan asfalt plentinde incelemelerde bulunarak, özel idare işçileriyle öğle yemeği yedi.

Asfalt Plentine gelişinde Vali Aykut Pekmez'i İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık, şube müdürleri ve çalışanlar karşıladı.

Karşılama sonrası il özel idaresi yemekhanesinde personel ile birlikte öğle yemeğine katılan Vali Aykut Pekmez, işçilerle sohbet ederek 2019 yılı çalışma sezonunun bereketli ve kazasız, belasız bir yıl olması temennisinde bulundu.

Daha sonra asfalt plentinin bulunduğu alanda inceleme ve denetim yapan Vali Aykut Pekmez, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık'tan asfalt üretim tesisinin durumu, çalışma kapasitesi ve üretilen malzemelerin miktarı, yapılan programa uygun çalışma takvimi hakkında bilgi aldı.

Havaların ısınması ve yeni iş sezonunun açılmasıyla birlikte kırsal kesime yönelik çalışmaları hızlandırdıklarını kaydeden Vali Aykut Pekmez, "İl özel idaremize ait asfalt plent şantiyesinde bulunan tesisimizde günlük ortalama bin ton civarında sıcak asfalt üretimi yapılmaktadır. İl özel idaremiz bir taraftan asfalt, bir taraftan da yama, bakım ve onarım çalışmaları ile Adıyaman'ın çeşitli bölgelerinde alt yapı ve yol standartlarının iyileştirilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Mayıs ayından bu yana merkeze bağlı köylerimiz başta olmak üzere Çelikhan, Sincik, Gerger ve diğer bütün ilçelerimizin köylerine asfalt gönderilmektedir" diye konuştu.

Kaynak: İHA