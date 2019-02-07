Vali Aykut Pekmez kamu yatırımlarını inceledi

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Vali Yardımcısı Adem Kaya ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık ile birlikte Adıyaman il merkezinde yapımı devam eden hizmet içi eğitim merkezi ile 112 Acil çağrı merkezi müdürlüğü hizmet binası inşaatlarını yerinde inceledi.

İncelemelerine Hizmet İçi Eğitim Merkezi ve 24 Derslikli Uygulamalı Turizm Otelcilik Meslek Lisesiyle başlayan Vali Aykut Pekmez, sahip olacağı tüm sosyal donatılarıyla muazzam bir merkez olarak tasarlanan ve aynı zamanda öğretmenevi hizmeti de verecek olan hizmet içi eğitim merkezi ile 24 derslikli uygulamalı turizm otelcilik meslek lisesi ve pansiyon inşaatını inceleyerek son durumu ile ilgili il özel idaresi teknik personelinden bilgi aldı.

Buradaki incelemelerinin ardından Vali Aykut Pekmez ve beraberindeki heyet, Adıyaman'daki ambulans, asayiş, yangın, AFAD ve tüm acil yardım numaralarını tek merkezde toplayacak olan ve geçtiğimiz günlerde temeli atılarak yapımına başlanan 112 Acil Çağrı Merkezi ile AFAD Hizmet Binası inşaatını inceleyerek devam eden çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İncelemelerinin ardından bir açıklama yapan Vali Aykut Pekmez, "Bugün İlimizde farklı sektörlerde yapımı devam eden kamu yatırımlarını yerinde inceledik. İlk olarak hizmet içi eğitim merkezi ile 24 derslikli uygulamalı turizm otelcilik meslek lisesi inşaatını gezdik. Ardından 112 Acil Çağrı Merkezi ile AFAD Hizmet Binası inşaatında incelmelerde bulunarak devam eden çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldık. 112 Acil çağrı merkezi sisteminin iki temel amaç ve işlevi vardır. Bunlardan biri, acil durum çağrısı yapma halinde vatandaşlarımızın birden çok numara yerine tek bir numarayı öğrenmeleri, bir diğeri ise acil yardım çağrısı alındıktan sonra en kısa sürede olay mahalline ya da acil durumdaki kişiye ulaşılabilmesidir. İl özel idaresi tarafından ihalesi yapılan 112 Acil çağrı merkezinin ihale bedeli 11 Milyon 564 Bin TL'dir. 112 Acil çağrı merkezi müdürlüğümüzün il afet ve acil durum müdürlüğü (AFAD)'la birlikte hizmet vereceği binamızın inşaat çalışmaları seri bir şekilde devam ediyor. Yaklaşık 10 bin metre kara arsa üzerinde bin 300 metre taban inşaat alanı üzerinde bodrum kat + zemin kat + 1. Kat + 2. Kat olmak üzere toplam 4 kat olarak inşa edilecek binanın toplam inşaatı 5 bin 390 metre karedir. Merkezde 24 saat esasına göre çalışan personelin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla mutfak, yemekhane, kat mutfağı, spor salonu, mescitler, dinlenme odaları, sığınak, misafir bekleme ve kabul salonu, 53 araçlık otopark ve kamelya gibi alanlar da planlanmıştır. 112 Acil çağrı merkezi hizmet binası tamamlandıktan sonra halkımıza 7/24 kesintisiz hizmet verecektir. İçişleri Bakanlığımız tarafından tüm Türkiye'de koordine edilen ve valilikler bünyesinde hizmet verecek olan 112 Acil çağrı merkezi projesi kapsamında, 110 itfaiye, 112 ambulans, 155 polis imdat, 156 jandarma ve 177 orman yangın gibi acil yardım hizmeti sunan numaralar tek bir merkez altında birleştirilerek acil çağrılar bu merkezlerden karşılanacaktır. Önümüzdeki aylarda hizmete sunulacak olan merkezin ilimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA