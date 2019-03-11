Vali Aykut Pekmez kurumlardan bilgi alamaya devam ediyor

Kamu kurum ve kuruluşlarının sürdürdüğü faaliyet ve çalışmaları yakından takip etmek amacıyla Adıyaman'da göreve başladığı günden itibaren ziyaretlerini sürdüren Vali Aykut Pekmez, kurum ziyaretleri kapsamında, tapu ve kadastro müdürlüğü, KOSGEP ve gümrük il müdürlüğünü ziyaret etti.

Ziyaret programı kapsamında ilk olarak tapu ve kadastro il müdürlüğünü ziyaret eden Vali Aykut Pekmez, kurumun yürüttüğü faaliyet ve çalışmalar ile tapu ve kadastro verilerinin e-devlet hizmet konseptine uyumunun sağlanmasıyla ilgili yürütülen projeler hakkında Tapu Müdürü Dinçer Yıldız ve Kadastro Müdürü Zafer Türen'den bilgi aldı. Vali Pekmez, Tapu Sicil Müdürlüğünde iş ve işlemler için bekleyen vatandaşlarla da bir süre sohbet etti. Vali Aykut Pekmez, daha sonra Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEP) İl Müdürlüğünü ziyaret ederek kurumun çalışmaları hakkında bilgi aldı. KOSGEB İl Müdürü Eşref Çakar Vali Aykut Pekmez'e Adıyaman'da gerçekleştirdikleri destekler, KOBİ'lerin gelişip kalkınması amacıyla yürütülen çalışmalarla, işletmelere yönelik teşvik ve destekler, devam eden ve planlanan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Vali Aykut Pekmez, esnaflara ve küçük ölçekli sanayi işletmelerine verdikleri desteklerden dolayı KOSGEB İl Müdürü Müdürü Eşref Çakar ve kurum çalışanlarına teşekkür ederek, kurumun hedeflerine ulaşmasında yürütülecek çalışmalarda başarılar diledi.

Kurum ziyaretleri kapsamında son olarak Gümrük İl Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Aykut Pekmez'i kurum girişinde Gümrük İl Müdürü Derviş Tekli ve kurum çalışanlarını karşıladı.

Karşılıklı sohbet havasında geçen ziyarette, Vali Aykut Pekmez, İl Müdürü Derviş Tekli'den kurumun çalışmaları, kentteki ticari faaliyetler, Adıyaman'da ihracat ve ithalatı yapılan ürünler, gerçekleşen ihracat-ithalat rakamları, hedefler ile yürütmüş oldukları diğer iş ve işlemler hakkında bilgi aldı.

Kaynak: İHA