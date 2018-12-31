Vali Baruş’dan yeni yıl mesajı

Malatya Valisi Aydın Baruş, yayımladığı yeni yıl mesajında, "2019'un başta cennet Türkiye'miz olmak üzere aynı coğrafyada yaşadığımız komşularımıza ve bütün dünyaya huzur ve istikrar getirmesi en büyük temennimdir" ifadelerini kullandı.

Vali Baruş, yayımladığı yılbaşı mesajında, her yeni yılın başarı ve mutluluk yolunda umutların tazelendiği yeni bir başlangıç olduğunu vurgulayarak, "Her yeni yıl aynı zamanda bizlere geçmişin muhasebesini yapma, hayatımıza iyiye ve güzele doğru yön verme fırsatı sunan bir dönüm noktasıdır" ifadelerine yer verdi. Baruş'un mesajında, "2019 Yılının daha iyi bir yıl olması için bu fırsatı iyi değerlendirmeli, kardeşlik ve dostluk bağlarımızı pekiştirmeli, ülkemizi daha huzurlu ve müreffeh bir ortama ulaştırma yolunda hepimiz gayret göstermeliyiz. Yeni yılın asırlardır bizleri bir arada tutan kadim bağlarımızı güçlendirmesi, umutlarımızın gerçekleşmesi için azim ve gayretlerimizi artırması, başta cennet Türkiye'miz olmak üzere aynı coğrafyada yaşadığımız komşularımıza ve bütün dünyaya huzur ve istikrar getirmesi en büyük temennimdir. Bu vesileyle hizmet etmekten onur duyduğum Malatya halkının ve kamu görevini icra etmekte olan bütün mesai arkadaşlarımın yeni yılını en içten duygularımla tebrik eder, 2019 yılının aziz Milletimize ve tüm insanlığa sağlık, esenlik, barış ve kardeşlik getirmesini dilerim" denildi.

Kaynak: İHA