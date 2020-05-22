  1. WEB TV

  2. GÜNDEM

  3. Vali, belediye başkanı uyarmıştı! Virüs 30 gün sonra tekrardan çıktı

Vali, belediye başkanı uyarmıştı! Virüs 30 gün sonra tekrardan çıktı

Koronavirüsle mücadelenin başarılı şekilde yürütüldüğü illerden olan ve 30 gün boyunca yeni vakanın görülmediği Artvin'de 4 kişide Kovid-19 tespit edildi, 23 kişi ise karantinaya alındı.

Ünlü kargo şirketi çalışanından skandal hareket! Duvara idrarını yaptıÜnlü kargo şirketi çalışanından skandal hareket! Duvara idrarını yaptı

Ankara'da şaşırtan olay! Park yasağı bulunan bölgedeki aracının üstüne ağaç düştüAnkara'da şaşırtan olay! Park yasağı bulunan bölgedeki aracının üstüne ağaç düştü

Türkiye'den Dağıstan'a tıbbi malzeme yardımı yapıldı!Türkiye'den Dağıstan'a tıbbi malzeme yardımı yapıldı!

Tekstil piyasasında bayram öncesi durgunluğu yaşanıyor!Tekstil piyasasında bayram öncesi durgunluğu yaşanıyor!

 

22 Mayıs 2020 Cuma 17:59

VİDEOYA YORUM KAT

Benzer Videolar
Vali, belediye başkanı uyarmıştı! Virüs 30 gün sonra tekrardan çıktı
Vali, belediye başkanı uyarmıştı! Virüs 30 gün sonra tekrardan çıktı
İntihar eden adamı izlemek için sosyal mesafeyi hiçe saydılar!
İntihar eden adamı izlemek için sosyal mesafeyi hiçe saydılar!
Ünlü kargo şirketi çalışanından skandal hareket! Duvara idrarını yaptı
Ünlü kargo şirketi çalışanından skandal hareket! Duvara idrarını yaptı
Temizlemek için söktüğü musluk filtresinden mide bulandıran görüntüler!
Temizlemek için söktüğü musluk filtresinden mide bulandıran görüntüler!
Ankara'da şaşırtan olay! Park yasağı bulunan bölgedeki aracının üstüne ağaç düştü
Ankara'da şaşırtan olay! Park yasağı bulunan bölgedeki aracının üstüne ağaç düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti İl Başkanları toplantısında önemli açıklamalar!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti İl Başkanları toplantısında önemli açıklamalar!
Manisa'da pompalı tüfekle öldürülen 17 yaşındaki Ceren'in vurulma anı!
Manisa'da pompalı tüfekle öldürülen 17 yaşındaki Ceren'in vurulma anı!
4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi mezarlıklar ziyaret edildi!
4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi mezarlıklar ziyaret edildi!
Milli Savunma Bakanlığı'ndan celp işlemleriyle ilgili açıklama!
Milli Savunma Bakanlığı'ndan celp işlemleriyle ilgili açıklama!
Pakistan'dan felaket görüntüler! Yolcu uçağı yerleşim yerine düştü!
Pakistan'dan felaket görüntüler! Yolcu uçağı yerleşim yerine düştü!