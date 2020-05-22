Vali, belediye başkanı uyarmıştı! Virüs 30 gün sonra tekrardan çıktı
Koronavirüsle mücadelenin başarılı şekilde yürütüldüğü illerden olan ve 30 gün boyunca yeni vakanın görülmediği Artvin'de 4 kişide Kovid-19 tespit edildi, 23 kişi ise karantinaya alındı.
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22 Mayıs 2020 Cuma 17:59
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