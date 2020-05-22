Vali, belediye başkanı uyarmıştı! Virüs 30 gün sonra tekrardan çıktı

Koronavirüsle mücadelenin başarılı şekilde yürütüldüğü illerden olan ve 30 gün boyunca yeni vakanın görülmediği Artvin'de 4 kişide Kovid-19 tespit edildi, 23 kişi ise karantinaya alındı.