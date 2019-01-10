Vali Bilgin "tatbikatta" mahsur kalan vatandaşı kurtardı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İl Sağlık Müdürlüğü ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ekipleri tarafından karda gerçekleştirilen arama-kurtarma tatbikatına katıldı.

Yörükbayır köyünde ormanlık alanda gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği bir vatandaş karda mahsur kaldı. Vali Bilgin kurtarma aracının direksiyonuna geçerek ekiplerle mahsur kalan vatandaşın yanına ulaştı.

Ekipler tarafından AFAD aracına alınan vatandaş, güvenli bir bölgede 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaklaşık 1 saat süren tatbikat başarılı şekilde sona erdi.

Vali Bilgin, yaptığı açıklamada, tatbikatların çok önemli olduğunu söyledi.

Canla başla çalışan tüm ekiplere başarı temennisinde bulunan Bilgin, devletin her zaman vatandaşın hizmetinde olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA