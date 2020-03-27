Vali Bilgin, "Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmalarını inceledi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, "Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmalarını inceledi.

Vali Bilgin, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ikametlerinden ayrılmalarına kısıtlama/yasaklama getirilmesinin ardından oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmalarını yerinde inceleyerek yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.



İncelemelerinin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Bilgin, devlet olarak tüm vatandaşların sağlığı korumak için mücadele ettiklerini söyledi.

Alınan tedbirlere uyulmasının önemli olduğunu ifade eden Bilgin, "İkametlerinden ayrılmayan vatandaşlarımızın taleplerini hızlı şekilde alıp hemen çözüme kavuşturuyoruz. Bu süreçte hiçbir aksaklık yaşanmaması için 7 gün 24 saat esasına göre il genelinde tüm mahalle ve köy muhtarlarımız ve bin 400 görevlimizle canla başla çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan evde kalmalarını özellikle istiyorum. Koronavirüsün yayılmasına engel olmak için evde kalmak çok önemli." diye konuştu.





Kaynak: AA