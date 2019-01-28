İstanbul8 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Vali Bilgin'den esnaf ziyareti

Vali Bilgin'den esnaf ziyareti

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, esnaf ziyaretlerinde bulundu.Vali Bilgin eşi İlknur Bilgin ile birlikte ilk olarak Balkan Bal Evi'ni ziyaret...

Vali Bilgin'den esnaf ziyareti

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Vali Bilgin eşi İlknur Bilgin ile birlikte ilk olarak Balkan Bal Evi'ni ziyaret ederek girişimci Emrah Akol'dan bilgiler aldı.

Kırklareli'nde üretilen balın çok kaliteli olduğunu belirten Bilgin, bu balların tıp alanında dahi kullanılabileceğini aktardı.

Bilgin ardından bir tekstil atölyesini ziyaret ederek yetkililerden bilgiler aldı.

Personel ile sohbet eden Bilgin, ardından atölyeyi gezdi.

Kaynak: AA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.