Vali Bilgin'den köy ziyaretleri

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, köy ziyaretlerinde bulundu.

Vali Bilgin, ilk olarak Karakoç köyünü ziyaret ederek bir kahvehanede vatandaşların istek ve sıkıntılarını dinledi.

Vatandaşların istek ve sıkıntılarını yerinde görmek ve çözüm bulmak için çalıştıklarını belirten Bilgin, her fırsatta köylere ziyaretler gerçekleştirdiğini ifade etti.

Daha sonra Ahmetçe köyüne giden Bilgin, burada da vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşlara yeni yatırımlar hakkında bilgi veren Bilgin, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından buzağı, mazot ve gübre desteklemeleri ödemelerinin başladığını söyledi.

Kaynak: AA