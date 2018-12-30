Vali Bilgin'den yeni yıl kutlaması

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.



Bilgin, mesajında, herkesin yepyeni umutlarla da yeni bir yıla daha "merhaba" demenin heyecanı içinde olduğunu belirtti.

Her yeni yılın geçmişin muhasebesini yaparak, elde edilen birikim ve tecrübeyle ülkenin kalkınması ve gelişmesi, halkın birliği, beraberliği ve huzuru için yapılacak çalışmaları yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini dile getiren Bilgin, şunları kaydetti:

"Hepinizin bildiği gibi 2018 yılı insanlık alemi için huzurlu bir yıl olmadı. Komşu ülkelerdeki savaş ve kıyımlar, dünyanın çeşitli yerlerinde doğal afetler ve ekonomik krizler gibi olumsuzluklar yaşandı. 2019 yılının dünyada barışın hakim olduğu, kardeşlik, dostluk ve dayanışma duygularının egemen olduğu bir yıl olmasını diliyorum. 2019 yılının, hizmet etmekten onur duyduğum Kırklareli halkına, kamu vazifelerini icra etmekte olan bütün mesai arkadaşlarıma, aziz milletimize ve tüm dünya milletlerine sağlık, esenlik, barış ve kardeşlik getirmesini diler, yeni yılınızı en içten duygularımla kutlarım."





Kaynak: AA