Vali Bilmez asfalt çalışmalarını inceledi

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, kentte aralıksız devam eden zemin iyileştirme ve asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Kent genelinde sokağa çıkma kısıtlamasını adeta hizmet atağına dönüştüren Van Büyükşehir Belediyesi; çarşı, merkezi ve ara sokaklarda bozulan ve çukur oluşan yollarda zemin iyileştirme ve asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı asfalt ekipleri tarafından İskele Caddesi'nde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, işçilere de kolaylıklar dileyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte boş kalan cadde ve sokakları fırsata çevirdiklerini ifade eden Vali Mehmet Emin Bilmez, "Daha önce yapılan asfaltta alt yapı sağlıklı olmayınca erken bozulmalar meydana geldi. Şimdi stabilizesi sıkıştırılarak asfaltı dökülüyor. İnşallah kalıcı bir şekilde, uzun süre halkımıza hizmet edecek. Ramazan sürecinde, hiçbir yorgunluk belirtisi göstermeden gecesini gündüzüne katan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Vali Bilmez'e ziyareti sırasında Edremit Kaymakamı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhammet Fuat Türkman ile Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Halil İbrahim Ateş eşlik etti.

Kaynak: İHA