Vali Bilmez çöp alanında incelmelerde bulundu

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, katı atık entegre tesisinin yapılacağı alanda incelemelerde bulundu.

Van Büyükşehir Belediyesi'nin vizyon projelerden biri olan ve kentin çöp sorununu ortadan kaldıracak katı atık entegre tesisi için geri sayım başladı. Yap-işlet-devret usulüyle kısa bir süre önce ihale süreci tamamlanan tesis ile Özalp yolu üzerindeki kötü koku ve görüntünün de önüne geçilmiş olacak. Yaklaşık 140 milyon liraya mal olacak tesis için Büyükşehir Belediyesinin kasasından tek bir kuruş harcanmayarak 25 yılın sonunda belediyeye bedelsiz devredilecek. Tesisten elde edecek enerji ve geri dönüşüm ile ilgili tüm gelirlerden de 25 yıl boyunca belediyeye yüzde 6 oranında kar payı verilecek.

Tesisin yapımı için hazırlıklar tüm hızıyla sürerken Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, beraberinde Genel Sekreter Yardımcısı Fazıl Tamer ve ilgili daire başkanları ile birlikte Özalp yolu üzerindeki eski çöplükte ve yeni kurulacak tesis alanında incelemelerde bulundu.

Vahşi depolama alanının Van'a yakışmadığını belirten Vali Bilmez, iki aşamalı yürütülecek olan katı atık entegre tesisinin yapımına başlandığını söyledi. Vali Bilmez, "Proje yap-işlet-devret modeli ile yapıldı, sözleşme imzalandı. İnşallah burada mevcut olan üç milyon metreküplük çöpümüzü hem değerlendireceğiz hem de elektrik üreteceğiz. Yetkili firma ile sözleşme imzalandı. İlk etapta bu birikmiş çöp problemi ortadan kaldırılmış olacak. Sonra ki iki yıl içinde de inşallah hem çöpümüzü ayrıştıracak hem de değerlendirecek bertaraf edecek ve beraberinde bundan enerji üretilecek. Bunun içinde belediyemizden herhangi bir para ödenmeyecek. Bu yap işlet devret modeliyle yapılan bir projedir. İnşallah bu proje hayata geçti anda tüm Van merkez ve ilçelerimizin çöp bertaraf sorunu ortadan kalkmış olacak. Burası hem koku açısından hem görüntü açısından hem de sağlık açısından baya kötü koşullarda. İnşallah çok kısa bir süre içersin de Van, bu çöp depolama sorununu tamamıyla çözecek. Projemiz başladı. Biz de projenin daha hızlı ilerlemesi için yakın takipçisi olacağız. Çöp bertaraf etmek Büyükşehir Belediyesinin çöp toplamak ise ilçe belediyelerinin görevidir. Aktarma istasyonlarına kadar çöpleri İlçe Belediyeleri veya ihaleyi verdikleri firma getirecek. Çöp istasyonlarından yeni çöp alanına biz taşıyacağız. Bu kapsamda 4 tane de istasyonumuz olacak. Çöpler orada toplanacak. Çöp sorununun çözümü için proje başladı. Sözleşme imzalandı. Ama bunu hayata geçmesi için birinci etap bir yıl, tam faaliyete geçmesi içinde ilave iki yıla ihtiyacımız var. Projenin dört dörtlük tamamlanması için firmaya sözleşmede 3 yıllık bir süre tanındı" diye konuştu.

Proje alanındaki incelemelerin ardından Vali Bilmez ve beraberindekiler Türkiye'nin en büyük ikinci Tıbbı Atık Bertaraf ve Sterilizasyon Tesisini ziyaret etti.

Kaynak: İHA