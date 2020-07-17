Vali Bilmez LGS Türkiye birincilerini ağırladı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) tüm soruları doğru cevaplayarak Türkiye birincisi olan öğrencileri makamında ağırlayarak ödüllendirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından LGS kapsamında 20 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı. Sınavda 42 farklı ilden 181 öğrenci tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan aldı. Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisi Hejin Akyol ve Mektebim Koleji öğrencileri Elif Kızıltaş ile Talha Aydın'da tüm soruları doğru cevaplayarak, 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasına girdi. Türkiye birincileri olarak Van'a gurur yaşatan öğrencileri bu başarılarından dolayı tebrik eden Vali Mehmet Emin Bilmez, "Hiçbir emek karşılıksız kalmaz. Çalıştınız, çabaladınız ve çalışmanızın meyvesini aldınız. Öğrencilerimizi, bu başarıda emeği geçen öğretmenlerini ve ailelerini tebrik ediyorum. Öğrencilerimizin bundan sonraki eğitim-öğretim hayatında da aynı azimle ve kararlılıkla çalışarak yeni başarılara imza atacaklarına inancımız tamdır. Allah yolunuzu açık etsin" dedi.

Öğrencilere İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, öğretmenleri Öznur Özkaplan, Hamit Özgökçe ve Seyithan Ekinci eşlik etti.

Kaynak: İHA