Vali Bilmez, Türkiye üçüncüsü atletizm takımını ödüllendirdi

VAN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Sakarya'da yapılan Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye 3'üncüsü olan Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü Atletizm Takımı'nın genç atletlerini makamında kabul ederek, ödüllendirdi.

Sakarya'da, 30 Kasım'da gerçekleştirilen U16 Kulüpler Arası Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda, Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kızlar U16 Takımı, Türkiye üçüncüsü oldu. Vali Bilmez de genç sporcuları makamında kabul etti. Şampiyonluk kupasını takdim edildiği Vali Bilmez, sporcuları birer Cumhuriyet altını ile ödüllendirdi.

Sporcu kızlarla tek tek tanışarak, başarı hikâyelerini dinleyen Vali Bilmez, "Bizim amacımız insanlarımız sağlıklı bir yaşam için spor yapmalarını sağlamaktır. Belediyenin alt yapısıyla da bizim yapmamız gereken budur. Bunu da gençlerimize kendi mahallerinde spor yapabilecekleri alanlar oluşturmakla başarabiliriz. Bu sayede de yetenekli çocuklarımızı keşfetmiş oluruz" dedi.

Türkiye Atletizm Federasyonu ise Vali Bilmez'e, verdiği destekten dolayı teşekkür mektubu gönderdi.

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Kaynak: DHA