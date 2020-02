Vali Bilmez: “Vatandaşlarımızın panik yapacağı, tedirgin olacağı bir husus yok”

İran'ın Kum kentinde korona virüsü nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Van'daki ilgili birimlerle toplantı yapan Vali Mehmet Emin Bilmez, "Şu an için vatandaşlarımızın panik yapacağı, tedirgin olacağı bir husus yok" dedi.

İran'ın Kum kentinde korona virüsü nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybetmesi sonrası İranlı turistlerin yoğun olarak geldiği Van'da, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başkanlığında alınacak tedbirlerin değerlendirilmesi için toplantı yapıldı. Toplantı sonunda basınla bir araya gelen Vali Bilmez, son zamanlarda özellikle Çin'de görülen ve gittikçe yayılan korona virüsü ile ilgili komşu ülke İran'da da iki vakanın tespit edildiğini ifade ederek, bunun için ilgili birimlerle alabilecekleri tedbirler konusunda bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi. Toplantıya gümrük, emniyet, jandarma, sağlık, AFAD ve göç idaresi müdürlüğü yetkililerinin katıldığını dile getiren Bilmez, "Öncelikle Van Sağlık Müdürlüğümüz, daha önce ilçedeki sağlık müdürleri ile bu konuda bir eğitime tabi tutuldu ve alınan karar gereği ilçe sağlık müdürlüğündeki yetkililer, göçmenlerle muhatap olan askeri birlikler, jandarma ve emniyet personellerine bilgilendirme yapacaklar. Böyle bir vaka veya şüphe ile karşılaşması halinde neler yapması gerektiği noktasında bir eğitim çalışması başlatıldı. Ayrıca, Kapıköy Gümrük Kapısından giren turistlerin sağlık açısından ateşini ölçen cihaz Ankara'dan talep edildi. Dün kargoya verildi ve bugün bize ulaşmasını bekliyoruz. O cihaz geldikten sonra Kapıköy Gümrük Kapısındaki geçişlerde, şüpheli vakalar kenara alınacak. Daha sonra özel oluşturulan sağlık odasında hem hastalık hikayesi hem şüpheli görülmesi halinde tecrit edilmesi için odaya alınacak ve daha sonra bu iş için özel tahsis edilen ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilecek. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde de bu tür olabilecek vakalar için de özel bir bölüm ayrıldı. Türkiye'de 20 hastane olası bir ihtimale karşı pilot hastane seçilmişti, bunlardan biri de Van Eğitim ve Araştırma Hastanesidir. Sağlık açısından her türlü hazırlığımız ve alt yapımız hazır" dedi.

"Gerekli önlemler alındı"

Geçen hafta Özalp'te görülen ve basında yer alan şüpheli vaka ile ilgili de açıklamada bulunan Vali Bilmez, "O vakanın da test sonuçları geldi. Herhangi bir sıkıntı. Tahlil sonuçları negatif geldi. Bütün kurumlarımız bu konuda teyakkuz halinde. Şu an İran arasında sınır geçişlerinde 90 güne kadar vize muafiyeti olan bir ülkeyiz. Onun için burada bir sınırlandırılmaya gidilip gidilmeyeceğini, İran'daki gelişmelere bağlı olarak yetkililer tarafından değerlendirilecektir. Bu sadece Kapıköy Gümrük Kapısı için değil, hem Doğubayazıt'taki hem Hakkari'deki kapı için de söz konusu olabileceğidir. Ama şu an vakanın meydana geldiği yer Van'dan 900 kilometre uzakta bir yer. Bize yakın bir yer değil. Sağlık Bakanlığımız tarafından İran'daki gelişmeler takip ediliyor ve oradaki risk durumuna göre de tedbirlerin arttırılması ya da gevşetilmesi konusunda bizde ona göre davranacağız. Şu an için vatandaşlarımızın panik yapacağı, tedirgin olacağı bir husus yok. Gerekli önlemler alındı. Biz vatandaşlarımızın, sağlık birimlerimizin yaptığı açıklamalara riayet etmelerini, özellikle hijyen konusunda dikkatli olmalarını istiyoruz. Ayrıca sınırda çalışan veya göçmenlerle muhatap olacak askeri personelimizi de bu konularda uyardık. Onlarda maske olsun, eldiven olsun bu konularda dikkatli olacaklar. Bunun yanı sıra okullarda da önlemlerin alınması konusunda eğitim çalışmalarına hızlı bir şekilde başlıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA