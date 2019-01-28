Vali Çağatay’dan Aile Destek Merkezlerine ziyaret

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Vali Yardımcısı Tekin Erdemir ile birlikte Bitlis Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesindeki Aile Destek Merkezlerini (ADEM) ziyaret etti.

İlk olarak aktif 7 kursun verildiği ve 154 kursiyerin bulunduğu Hüsrevpaşa Mahallesi'ndeki ADEM'i ziyaret eden Vali Çağatay, yetkililerden bilgi aldı. Kursiyerlerle sohbet eden Vali Çağatay, kadınların el emeği göz nuru ürünlerini de inceledi. Daha sonra 9 kursun verildiği ve 150 kursiyerin bulunduğu 4. Etap TOKİ'deki ADEM'e gelen Vali Çağatay, kurs atölyelerini gezerek bilgi aldı. Kursiyerlerin taleplerini dinleyen Vali Çağatay, "Kadınlarımıza yönelik hizmet veren Aile Destek Merkezlerimizi ziyaret ettik. Kurslar sadece bir araç. Amacımız kadınları evden çıkarabilmek, onların sosyalleşmesini sağlamak. En önemlisi de kadınlara özgüven kazandırarak kendi ayakları üzerinde durabilmelerini sağlamak. Bu güzel hizmette emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA