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Vali Çağatay’dan Mutki ilçesine ziyaret

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Mutki ilçesini ziyaret etti. Mutki Kaymakamı Muhammed Serkan Şahin tarafından karşılanan Vali Oktay Çağatay, kaymakamlık personeli ile selamlaştı.

Vali Çağatay’dan Mutki ilçesine ziyaret

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Mutki Kaymakamlığını ziyaret etti.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Mutki ilçesini ziyaret etti. Mutki Kaymakamı Muhammed Serkan Şahin tarafından karşılanan Vali Oktay Çağatay, kaymakamlık personeli ile selamlaştı. Mutki Kaymakamlığını ziyaretin ardından Vali Çağatay, ilçeden ayrıldı.

Kaynak: İHA

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