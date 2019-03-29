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Vali Çağatay’dan polis adaylarına ziyaret

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti.

Vali Çağatay’dan polis adaylarına ziyaret

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, beraberindeki İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ile birlikte Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezi'ni (POMEM) ziyaret etti.

POMEM Müdürü 1. Sınıf Emniyet Müdürü Kaya Darende ve personeli tarafından karşılanan Vali Çağatay, seçim güvenliği için Bitlis'te görevlendirilen emniyet personelleri ile öğle yemeği yedi. Ardından seçimde alınacak güvenlik tedbirleriyle ilgili toplantı gerçekleştirildi.

Vali Çağatay’dan polis adaylarına ziyaret

Vali Çağatay’dan polis adaylarına ziyaret

Kaynak: İHA

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