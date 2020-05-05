Vali Çakacak, Bakan Soylu’nun düzenlediği video konferans toplantısına katıldı

Vali Özdemir Çakacak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun video konferans sistemi ile gerçekleştirdiği İç Anadolu Bölgesi Valiler toplantısına katıldı. Video konferans sistemi üzerinden yapılan toplantıda, genel güvenlik ve Kovid-19 tedbirleri ele alındı.

Toplantıda; güvenlik ve asayişe ilişkin hususlar, uyuşturucu ile mücadele, karayolu trafik güvenliğine ilişkin alınması gereken tedbirler, trafik denetimleri, yaya öncelikli trafik, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar, salgınının önlenmesine yönelik alınan tedbirler ve illerde valilerin yapması gerekenler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; bakan yardımcıları, bölge illerinin valileri, bakanlık bürokratları, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Jandarma Komutanı J. Alb. İlhan Şen ve İl Göç İdaresi Müdürü Gökhan Akyıldız katıldı.

Kaynak: İHA