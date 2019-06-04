Vali Çakacak, Bayram Namazını Reşadiye Camii’nde kıldı

Bayramı namazını Reşadiye Camii'nde kılan Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, namaz sonrası cami cemaati ile bayramlaştı.

Namaz sonrası cemaatle tek tek bayramlaşan Vali Çakacak, cami çıkışı vatandaşlara ve çocuklara simit ikram etti. Sahip olunan güzelliklerin, Ramazan Bayramı'nın sevincinin arkadaşlarla, akrabalarla, dostlarla, engelli, yardıma muhtaç ve kimsesiz vatandaşlarla; yaşlılarla; şehit aileleri ve gazilerle paylaşılması gerektiğini vurgulayan Vali Çakacak, herkesin, ailesi ve sevdikleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmesini diledi.

Namaza gelen çocuklarla yakından ilgilenen Vali Çakacak, "Sevgi, saygı ve hoşgörü atmosferinin hakim olduğu; dostluk ve kardeşliklerin tazelendiği Ramazan Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu herkesle yaşamalı ve yaşatmalıyız" dedi.

Daha sonra Reşadiye Camii'nden ayrılan Vali Çakacak, Eskişehirspor taraftarlarıyla birlikte Vişnelik Hava Şehitliği'ne giderek şehitler için dua etti. Vali Çakacak, vatan sevdasıyla kutsal bildiği değerler uğruna canını feda etmekten çekinmeyen şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabırlar diledi.

Vali Çakacak'a; İl Müftüsü Bekir Gerek, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Uysal Ağaoğlu ve İl Emniyet Müdürü Engin Dinç eşlik etti.

Kaynak: İHA