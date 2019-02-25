Vali Çakacak, Bilecik Tugay Komutanı Tuğg. Bulut’u kabul etti

Vali Özdemir Çakacak, Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Bulut'u makamında kabul etti.

Nazik ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çakacak, Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Bulut'u Eskişehir'de ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti. Ziyareti kabulden dolayı Vali Çakacak'a teşekkürlerini ileten Tuğgeneral Bulut da günün anısına Valilik Şeref Defterini imzaladı.

Kaynak: İHA