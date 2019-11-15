Vali Çakacak, Bulgar-Türk İşadamları Derneği yöneticilerini kabul etti

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Eskişehir'e gelen Bulgar-Türk İşadamları Derneği (BULTİŞ) Başkanı Donka Koleva ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Eskişehir Rumeli Sanayici ve İş Adamları Derneği (ERİAD) Başkanı İbrahim Durgut'u makamında kabul etti.

Eskişehir ve Bulgaristan arasındaki karşılıklı ticareti geliştirmek ve işbirliğini güçlendirmek adına yapılan bu tür ziyaretlerin önemli olduğunu vurgulayan Vali Çakacak, nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Vali Çakacak, konuşmasının devamında Eskişehir'in Türkiye'nin en büyük Organize Sanayi Bölgesine sahip olduğunu belirterek, "Köklü geçmişe sahip iki dost ülkenin günümüzde de birçok alanda yakın işbirliği içerisinde çalışıyor. Ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren ve sektöründe kaliteli üretim düzeyini yakalayan Eskişehirli firmalar tüm dünyaya ilimizi en iyi şekilde tanıtıyor. Karşılıklı görüşmeler sayesinde iki ülke iş adamları arasındaki işbirliği daha da arttıracaktır. Eskişehirli iş adamları ile yapılacak görüşmeler yeni iş alanlarının gelişmesine zemin hazırlayacaktır" dedi.

Daha önce de Eskişehir'e geldiklerini hatırlatan Bulgar-Türk İşadamları Derneği Başkanı Koleva ise 14-17 Kasım tarihleri arasında Eskişehir Ticaret Odası Tüyap Fuar Merkezi'nde düzenlenecek olan Eskişehir İnşaat Fuarı'nı ziyaret etmek için geldiklerini söyledi.

Ziyareti kabulden dolayı Vali Çakacak'a yönetim kurulu adına teşekkür eden Başkan Koleva, program kapsamında ilgili sivil toplum kuruluşları ve iş adamları ile bir araya geleceklerini belirtti.

Kaynak: İHA