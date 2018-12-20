Vali Çakacak PTT Eskişehir Başmüdürlüğü’nü ziyaret etti

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, PTT Eskişehir Başmüdürü Hüseyin Zengin'i makamında ziyaret ederek, kurumun yaptığı çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Başmüdür Zengin'e verdiği bilgiler için teşekkür eden Vali Çakacak, PTT'nin teknolojik gelişmeleri takip ederek faaliyet alanlarını geliştiren bir kurum olduğunu ifade etti. PTT'nin iki yüz yıla yaklaşmış bir geleneği olduğunu bildiren Vali Çakacak, Başmüdür Zengin'e çalışmalarında başarılar diledi.

PTT Eskişehir Başmüdürlüğü çalışmaları hakkında bilgiler veren Başmüdür Zengin ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sürekli kendini geliştiren PTT'nin yeni yapılanma çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

Öte yandan sohbet havasında geçen ziyaretin ardından Vali Çakacak, kurum binasından ayrıldı.

Kaynak: İHA