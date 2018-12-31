Vali Çakacak’tan yeni yıl denetimi

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, yeni yıl gecesi görev yapan personelleri ziyaret ederek başarılar diledi.

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, yeni yıl öncesi alınan tedbirleri yerinde inceledi. Eskişehir-Ankara ve Eskişehir- Afyonkarahisar karayolu üzerinde bulunan güvenlik kontrol noktalarını, 112 Acil Çağrı Komuta Merkezini ve İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Çakacak, görevli personellere başarılar diledi. Ziyaretlerin ardından açıklama yapan Vali Çakacak, ilk olarak basın mensuplarının yeni yılını kutlayarak, hem Jandarmanın hem de İl Emniyet Müdürlüğünün arama noktalarında aldığı güvenlik tedbirlerini kontrol ettiklerini belirtti.

"Onlara moral, destek vererek alınan tedbirleri yerinde inceliyoruz"

Vali Çakacak, "Yeni yıl dolayısıyla alınan trafik tedbirlerini hem asayiş güvenlik tedbirlerimizi yerinde görmek denetlemek amacıyla İl Emniyet Müdürümüz, İl Jandarma Komutanımızla birlikte hem jandarmanın hem polisin yol kontrol ve arama noktalarını ziyaret ediyoruz. İtfaiyeyi, 112'yi ziyaret ettik. 24 saat esasına göre görev yapan arkadaşlarımızı yılbaşı akşamında hem yerinde ziyaret ediyoruz. Onlara moral, destek vererek alınan tedbirleri yerinde inceliyoruz. Öncelikle ben tüm Eskişehirli hemşerilerimin yeni yıllarını tebrik ediyorum. Sağlık, huzur içerisinde nice yıllar temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

"Savaşların olmadığı insan hak ve özgürlüklerine saygı duyulan bir dünya özlüyoruz"

Yeni yıl dileklerini de aktaran Vali Çakacak, "Yeni yıl, yeni umutlar, yeni başlangıçlar demektir. Biz Eskişehir halkı, güzel ülkemin güzel insanları olarak yeni yılda huzur mutluluk, sağlık ve esenlik temenni ediyoruz. Bu güzellikleri sadece ülkemiz için istemiyoruz bütün insanlık için istiyoruz aslında. Bildiğiniz gibi komşu ülkelerimiz başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde savaşlar, iç kargaşalar yaşanıyor. Savaşların olmadığı insan hak ve özgürlüklerine saygı duyulan bir dünya özlüyoruz. İstiyoruz ki, dünyanın hiçbir yerinde savaşlar olmasın. İnsanlar birbirleriyle huzur içerisinde yaşasınlar, barış içerisinde yaşasınlar" ifadelerini kullandı.

"Hem emniyet hem de jandarma teşkilatımıza yıl başında izin yok"

Yılbaşında alınan güvenlik, sağlık ve itfaiye tedbirlerinden de bahseden Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, "Hem emniyet hem de jandarma teşkilatımıza yılbaşında izin yok. Milletimizin, öncelikle Eskişehir halkının huzuru ve güveni için bütün kolluk kuvvetlerimiz bu akşam görev başındalar. Amacımız insanların huzur içerisinde insanlarımızın yılbaşı geçirmesini sağlamak. Trafik tedbirlerinden tutun, tüm güvenlik tedbirlerine kadar hepsi planlanmış durumda. Sağlık ve itfaiye tedbirleri de planlanmış durumda ve tüm arkadaşlarımız görev başındalar" dedi.

Öte yandan Vali Çakacak'a ziyaretlerinde, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İlhan Şen de eşlik etti.

Kaynak: İHA