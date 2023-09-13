Vali Çakır, camii inşaatında incelemelerde bulundu

Muş Valisi Avni Çakır, Sunay Mahallesi'nde inşaatı bitme aşamasında olan İmamı Şafii Camii ve Külliyesi'ni gezdi.

Muş Valisi Avni Çakır, Sunay Mahallesi'nde inşaatı bitme aşamasında olan İmamı Şafii Camii ve Külliyesi'ni gezdi. Belediye Başkanı Feyat Asya ve İl Müftüsü İbrahim Halil Demir ile birlikte inşaatta incelemelerde bulunan Vali Çakır, İmamı Şafii Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Muhittin Aytunç'tan külliyenin son durumuyla ilgili bilgi aldı. İncelemenin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Vali Çakır, inşaatı devam eden külliyenin büyük bir ihtiyacı karşılayacağını ifade ederek, "Mühim olan içindeki cemaatin dolması, camiinin ve külliyenin fonksiyonel olması gereklidir. Bu anlamda da hem bulunduğu konum, hem caminin diğer unsurları, kuran kurslarıyla, abdesthaneleriyle, otoparkıyla ve diğer sosyal donatılarıyla Muş'taki vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu bir alanda ihtiyaçları karşılayacak. Kapasite olarak da 10 bin kişiye hitap edecek bir büyüklükte. Bayramlarda, cumalarda veya özel cenazelerde mevcut camilerimizin kapasitesi yeterli gelmiyor. Bu anlamda merkezi camii konumuyla çok büyük bir ihtiyacı karşılayacak. İnşaat çalışmalarının son aşamasına gelindi ama takdir edersiniz ki böylesi büyük bir inşaatı sadece ilin imkânlarıyla yapmak kolay bir şey değil. Bu anlamda hem belediyemiz, hem valiliğimiz, hem de diğer kurum kuruluşlarımız derneğimize yardımcı olacaklardır ama biz son bir gayretle tamamlama noktasında bir yol haritası belirledik. Amacımız yılbaşında bu camii vatandaşlarımızın hizmetine sokmaktır" dedi.

Hayırseverlere çağrıda bulunan Çakır, inşaatın son aşamaya geldiğini belirterek, "Camimize destek veren hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Camiimiz tamamen hayırsever vatandaşlarımızın katkısıyla bu seviyeye geldi. Biz yardım çağrısı yapmıyoruz, sadece hayır işi olduğunu duyuruyoruz. Son aşamaya geldik ve burada namaz kıldığınızda, edilecek dualardan nasiplenmek istiyorsanız, bina bittiğinde bu gururu siz de yaşamak istiyorsanız, bağışınızda bulunun diyoruz. Emeği geçenlere yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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İnşaatı devam eden caminin tamamlanması ile birlikte içerisindeki ibadetle şehre ayrı bir güzellik katacağını söyleyen Belediye Başkanı Feyat Asya ise, "Onun için camiinin yapımıyla ilgili çok fazla girişimlerde bulunduk. Gerekli tahsis yapıldı ve akabinde derneğimiz kuruldu. Dernek Başkanımız Muhittin Aytunç ve yönetim kurulu üyeleri, bu eksikliği gidermek adına canla başla gayret saf ettiler. İnşallah bu camiimizi bir an önce hizmete açıp, kadını, çocuğu, genci, yaşlısıyla toplumun bütün katmanlarına hitap edebilecek bir külliyenin hizmete sunulması hepimizi mutlu edecektir. Yurdun dört bir yanında adres tarifi yapılırken de camilerden yola çıkarız. Şehirler camilerin etrafında kümelendiği için kentimizde de sembol cami eksikliğimiz vardı. Şehrin siluetine, şehrin güzelliğine de çok güzel katkı sunacağına inanıyorum. İçerisindeki ibadetle şehrimize ayrı bir güzellik katacaktır" dedi.

Külliyeyle ilgili bilgi veren İmamı Şafii Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Muhittin Aytunç da, "Külliyemizdeki camiimiz 8 bin kişiliktir. Avlumuzda 2 bin kişinin namaz kılma imkanı var. Bunun yanı sıra kadınlara ait 500 kişi kapasiteli müstakil bir mescit var. Bayanlara ve erkeklere ait çeşitli sosyal alanlar var. Taziye evimiz var. 800 kişilik aş evimiz var. Kız ve erkek kuran kurslarımız var. 2 bin 250 metrekare otoparkımız ve yaklaşık 2 bin 500 metrekarelik bir iş merkezi var. Külliyemizi yaparken ilerisini de düşündük ve külliyemizin ilerleyen süreçlerdeki masraflarını karşılamak için iş merkezini yaptık. Muş halkına sonsuz teşekkür ediyorum. Hiç kimse bizden desteğini esirgemedi" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)