Vali Çakır, çay ocağında vatandaşlarla bir araya geldi

Yozgat Valisi Kadir Çakır, bir çay ocağında vatandaşlarla bir araya gelerek çay içip sohbet etti.

Un Pazarı Meydanında bir çay ocağında vatandaşlarla bir araya gelen Vali Kadir Çakır, vatandaşlarla sohbet ederek onların taleplerini dinledi. Vali Çakır'a çay ikramında bulunup sohbet eden vatandaşlar da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Vali Çakır ile çay içip sohbet etme imkanı bulan vatandaşların Vali Çakır'a ilgi ve alakaları ise dikkat çekti.

Çay eşliğinde vatandaşlarla uzun bir süre sohbet eden Vali Çakır, "Sizlere hizmet etmek için bu makamlardayız. Devletimiz her bakımdan güçlü bir devlettir. Devletimize katkı sağlamanın yolu hepimizin üzerine düşen görevleri layığı ile yerine getirmektir. Bizler başta olmak üzere bütün kamu çalışanlarımız işlerini en iyi şekilde yapması gerekir" dedi.

Kaynak: İHA