Vali Çakır, pazarcı esnafının sorunlarını dinledi

Yozgat Valisi Kadir Çakır, Salı pazarını gezerek pazarcı esnafının sorunlarını dinledi.

Yozgat'ta her Salı günü kurulan meyve ve sebze pazarını ziyaret eden Yozgat Valisi Kadir Çakır, pazarcı esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi. Salı pazarı esnafıyla tek tek sohbet eden ve esnafın sorunlarını dinleyen Vali Çakır, meyve ile sebzelerin nereden geldiği ve fiyatları hakkında bilgi aldı.

Pazarcı esnafına hayırlı işler dileyen Yozgat Valisi Kadir Çakır gazetecilere yaptığı açıklamada, "Allah tüm esnafımıza hayırlı kazançlar nasip etsin. Tabi birtakım sıkıntıları var, onları dile getirdiler. Bugün Salı pazarını ziyaret ettim, uygun bir zamanda Çarşamba pazarı esnafını ziyaret edeceğim. Sorunlarını çözmeye çalışacağız. Pazarcılık önemli, zor ve meşakkatli bir iş. Yazı kışı yok, sıkıntılı bir durum. Aynı oranda büyük bir istihdamın olduğu bir alan. Arkadaşlarımızla tek tek konuştuk inşallah tekrar bir araya gelip birtakım temel sorunları var başta yer sorunları olmak üzere onları birlikte değerlendireceğiz" dedi.

Vali Çakır ayrıca, dün hayata geçirilen hayvan hastanesi ve hayvan borsası ile kamuoyunda çıkan dedikodulara da cevap verdi. Vali Çakır, "Dün hayvan pazarını dolaştık. Kamuoyunda dedikodular çıkmış. "Vali gelen parayı geri gönderecek" diye. Bugüne kadar öyle bir şey olmadı onu da söylemek istiyorum. Sadece yer sorunumuz vardı. Hiçbir yer bulamadık en sonunda mera alanına gitmek zorunda kaldık. Bu yer normal bir yer değil burası mera alanı. Bunu normal hazineye devredip işlemlerini yapmak zorundaydık, süreç isteyen bir iş olduğu için öncelikle diğer alanları tespit etmeye çalıştık. O açıdan Yozgatlı hemşerilerimizin aklına en ufak bir şey gelmesin. O parayı kuruşuna kadar en iyi şekilde değerlendireceğiz" şeklinde konuştu.

Sebzeciler ve Pazarcılar Derneği Başkanı Salih Çavuşoğlu ise Vali Çakır'ın ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Yozgat sebzeciler ve pazarcılar adına valimizin bizi ziyaret etmesi bizi mutlu etti. Dertlerimizi dinlemesi, bizi pazar yerinde ziyaret etmesi, bizim problemlerimize şahitlik etmesi bizi fazlasıyla memnun etti. Valimizi biz de ziyaret edeceğiz ve orada Yozgat'ta pazarı daha canlı nasıl hale getiririz onu görüşüp gereğini yapacağız. Sebzeciler ve Pazarcılar Derneği adına iki üç tane biz minibüs alacağız ve halkı pazara ücretsiz taşıyacağız. Geri ücretsiz evlerine götüreceğiz. Daha önce bunun çalışmasını yapmıştık ve minibüsçülerle sorun yaşamıştık. Yeniden bu projeye başvuracağız. Her mahalleye servis yapacağız. Bunun emsalleri diğer illerde var. Saat başı araçlar pazar yerine vatandaşları getiriyor, alış verişini yaptıktan sonra da geri evlerine bırakıyor. Biz de bu yola başvuracağız" açıklamalarında bulundu.

Kaynak: İHA