Vali Çakır: “Yavrularımızın okumaktan başka bir şansı yok”

Muş Valisi Avni Çakır, bölgenin iş imkânlarına dikkat çekerek, "Bölgemize şöyle bir baktığımızda sanayi imkânlarımız belli, iş imkânlarımız belli. O çerçevede yavrularımızın okumaktan başka şansı yok" dedi.

Muş'ta İlköğretim Haftası münasebetiyle Türk Telekom İlk ve Ortaokulunda düzenlenen "İlköğretim Haftası" töreni, saygı duruşunda bulunulması ve akabinde İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılmasının ardından ilkokul öğrencilerinin hazırladığı gösteriler sunuldu. Yapılan törenin ardında sınıflarda öğrencilerle bir araya gelen Vali Avni Çakır, daha sonra öğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya gelerek sohbet etti.

Programda konuşan Vali Avni Çakır, ilde fiziki anlamda bir eksikliğin kalmadığını ifade ederek, "Çocuklarımızın hepsi pırıl pırıl, hepsinin gözlerinden enerji fışkırıyor. Geriye; velinin, öğretmenin, okul müdürünün ilgisi, bulunduğu sosyal çevredeki eğitim öğretime verilen önem devreye giriyor. Dolayısıyla çocuklar artık orada ayrışmalara başlıyor. Muş ilinde fiziki anlamda hiçbir eksikliğimiz yok. Ufak tefek olanları da seneye bitirmiş olacağız ve bundan sonra kimse burada fiziki anlamda bir eksiklikten bahsetmeyecek. Onun ötesinde geriye bizim öğrenci velisiyle, okul idaresiyle, okul aile birliğiyle bir bütünleşik içerisinde, güçlü bir diyalogla çocuklarımızı yarınlara güçlü bir şekilde hazırlamak kalıyor" dedi.

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Bölgenin iş imkânlarına dikkat çeken Vali Çakır, "Bölgemize şöyle bir baktığımızda sanayi imkânlarımız belli, iş imkânlarımız belli. Bu yavrularımızın okumaktan başka bir şansı yok. Hepimiz için bu geçerlidir. Bizim tek sermayemiz bu yavrularımız. Eğer çocuklarımız iyi bir eğitim alırlarsa bizler birer fabrika bağışlamış gibi olacağız. O çerçevede yavrularımızın okumaktan başka şansı yok. Bu anlamda Muş son yıllarda güzel bir ivme yakaladı, inşallah bundan sonra bu konudaki yansımalarını hep beraber göreceğiz. Öğretmenlerimizle, velilerimiz, okul aile birliği temsilcilerimizle, müdürlerimizle çok yakın işbirliği içerisinde olacağız. Sürekli okullarımızı gezeceğiz, yavrularımızın ufuklarını hep beraber açmaya gayret edeceğiz. Onların eksikliklerini hep beraber gidermeye gayret edeceğiz. Onların daha çok sporla, sanatla, dersle, kütüphaneyle buluşmalarını teşvik edeceğiz. Yavrularımızın ufuklarını açma noktasında biz büyükleri olarak onlarla kariyer günleri gibi toplantılarla daha çok bir araya geleceğiz" şeklinde konuştu.

Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç ise bugün itibarı ile 690 okulunda 7 bin 193 öğretmenin nezaretinde 118 bin 15 öğrencinin eğitim öğretime başladığını söyledi. Kıvanç, "Bu öğrencilerimize 991 bin adet ders kitabı ücretsiz bir şekilde dağıtılmıştır. Geçen yıl ilimizde 67 okulumuzun inşaatı başlatılmış olup bunların 15'i bitirilmiş ve 52'sinin yapımı devam etmektedir. Bunların bitirilmesi ile mevcut 6 bin 456 sınıfımıza 600 sınıf daha eklenerek 7 bin 56 sınıfa ulaşmış olacağız. Tüm okullarda sınıf başına düşen öğrenci sayımız 16,2'den 14,83 olacaktır" ifadeleri kullandı.

Törene Vali Avni Çakır, Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Mustafa Alican, Emniyet Müdürü Serkan Karaman, Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, kamu kurum amirleri ve öğretmenler katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)